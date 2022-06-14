 Участникам протестов 2021 года на Кубе дали сроки до 25 лет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.06.2022

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Мир

Участникам протестов 2021 года на Кубе дали сроки до 25 лет

36 человек, признанных судом на Кубе виновными в подстрекательстве к беспорядкам, под которыми подразумеваются массовые протесты в 2021 году, приговорили к заключению на срок от 5 до 25 лет.

Во время протестов в июле 2021 года на Кубе

Во время протестов в июле 2021 года на Кубе

Спустя 11 месяцев после массовых протестов на Кубе приговор был вынесен 381 их участнику. Как сообщает в понедельник, 13 июня, генпрокуратура страны, 297 человек приговорили к лишению свободы, для 36 человек, признанных виновными в подстрекательстве к беспорядкам, срок заключения составит от 5 до 25 лет.

Среди других обвинений, выдвинутых против участников протестов, - саботаж, грабеж, нанесение телесных повреждений, неуважение к органам власти и участие в общественных беспорядках. Кроме прочих, на скамье подсудимых оказались 16 подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Все они, кроме одного, были приговорены к альтернативным наказаниям - например, общественным работам.

11 июля 2021 года на Кубе начались стихийные протесты против социалистического правительства, ставшие самыми масштабными за последние десятилетия. Во многих городах их участники выступали против бесхозяйственности и политики правительства по борьбе с пандемией коронавируса, требуя равного доступа к вакцинам. По данным активистов, в результате этих выступлений было задержано около 1400 человек.

В марте Верховный суд приговорил 127 человек к срокам от 6 до 30 лет лишения свободы по обвинениям в подстрекательстве к беспорядкам и краже. Тогда ЕС призвал власти Кубы"освободить все политических заключенных и тех, кто содержится под стражей исключительно за осуществление своего права на на мирные собрания и свободу выражения мнения".

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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