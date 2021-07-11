 На Кубе прошли массовые антиправительственные акции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.07.2021

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Мир

На Кубе прошли массовые антиправительственные акции

Участники демонстраций на Кубе недовольны политикой властей по противодействию пандемии и требуют обеспечить население вакцинами.

Антиправительственные протесты на Кубе

Антиправительственные протесты на Кубе

На Кубе прошли общенациональные массовые акции протеста против правительства премьер-министра Мануэля Марреро. По данным агентства Reuters, тысячи человек вышли в воскресенье, 11 июля, на улицы в знак недовольства политикой властей по противодействию пандемии.

Люди "протестуют против кризиса, против того, что нет ни продуктов, ни лекарств, все приходится покупать в валютных магазинах, этот список можно продолжать и продолжать", заявила одна из очевидцев акции в Сантьяго-де-Куба на юго-восточном побережье страны.

Как видно на кадрах с места событий в соцсетях, демонстрации проходили в различных городах страны - от Гаваны до Сантьяго. Участники скандировали антиправительственные лозунги и выдвигали разноплановые требования, призывая власти обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец ежедневным отключениям электричества. Транспортные средства сил безопасности с сотрудниками, вооруженными автоматами, патрулировали улицы.

Куба отказалась от вакцин из РФ и КНР

Куба отказалась от вакцин из России или Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать препараты. Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы (CIGB) разработал собственную вакцину против COVID-19 под названием Abdala.

Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту секретаря ЦК КПК

Ранее, в апреле, президент Мигель Диас-Канель был избран первым секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Кубы (КПК) вместо 89-летнего на тот момент Рауля Кастро. 

Политик объявил об отставке с главы Компартии Кубы на партийном съезде в Гаване 16 апреля. Он указал, что оставляет руководство страной "хорошо подготовленным партийным деятелям", которые "будут гарантировать преемственность идей Кубинской революции 1959 года".

Лидер кубинской революции скончался в 2016 году

Тем самым впервые за последние около 60 лет КПК больше не возглавляет представитель династии Кастро. Рауль Кастро занял этот пост в 2011 году после того, как его старший брат Фидель, руководивший страной с 1959 года, ушел на покой. Лидер кубинской революции скончался в 2016 году. Рауль Кастро был официально утвержден главой страны в 2008 году. В 2018-м он передал свои полномочия главы совета министров и госсовета президенту Мигелю Диасу-Канелю, считавшемуся его ближайшим сподвижником.

Съезды КПК проводятся каждые пять лет с 1975 года. Из-за пандемии в апрельском партийном съезде участвовали 300 делегатов вместо 1000.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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