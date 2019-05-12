 Рауль Кастро уходит с поста главы компартии Кубы | Новости политики из Германии | DW | 17.04.2021

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Политика

Рауль Кастро уходит с поста главы компартии Кубы

На Кубе завершается эпоха более чем 60-летнего правления братьев-коммунистов Кастро.

Рауль Кастро на VIII съезде компартии Кубы

Рауль Кастро

Рауль Кастро объявил о своей отставке с должности первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы (КПК). Выступая на 8-м съезде партии в Гаване в пятницу, 16 апреля, 89-летний политик подчеркнул, что доволен тем, что оставляет руководство страной "хорошо подготовленным партийным деятелям", которые "будут гарантировать преемственность идей Кубинской революции 1959 года".

Кто сменит генерала кубинской армии на посту первого секретаря единственной разрешенной в стране партии, пока не решено. Однако впервые с 1965 года КПК больше не будет возглавлять человек по фамилии Кастро. Рауль Кастро занял этот пост в 2011 году после того, как его старший брат Фидель, лидер кубинской революции, руководивший страной с 1959 года, ушел на покой. Фидель Кастро скончался в 2016 году.

Рауль Кастро был официально утвержден главой страны в 2008 году. В 2018-м он передал свои полномочия главы совета министров и госсовета президенту Мигелю Диасу-Канелю, который, как полагает агентство dpa, может стать первым секретарем партии после отставки Кастро.

Съезды КПК проводятся каждые пять лет с 1975 года. На этот раз из-за пандемии коронавируса в партийном съезде участвовали 300 делегатов вместо 1000. Доклад Рауля Кастро был посвящен главным образом борьбе с пандемией, а также экономическим реформам. Кубинская экономика в последнее время серьезно пострадала после ужесточения санкций США в период правления экс-президента Дональда Трампа, а также из-за кризиса в туристической отрасли, вызванного пандемией.

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