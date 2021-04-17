Мигель Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы Компартии Кубы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес избран первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы (КПК) вместо Рауля Кастро. Такое решение приняли участники VIII съезда КПК, сообщили в понедельник, 19 апреля, государственное агентство Кубы Prensa Latina, а также пресс-служба партии. Выступая в последний день съезда, Рауль Кастро выступил в поддержку 60-летнего Диаса-Канеля и указал, что не будет принимать предложений продолжать работу в партийном руководстве. В свою очередь Мигель Диас-Канель пообещал, что с Раулем Кастро будут согласованы стратегические решения будущего страны.
Рауль Кастро объявил об отставке
89-летний Рауль Кастро объявил об отставке с главы Компартии Кубы на партийном съезде в Гаване 16 апреля. Он указал, что оставляет руководство страной "хорошо подготовленным партийным деятелям", которые "будут гарантировать преемственность идей Кубинской революции 1959 года".
Тем самым впервые за последние около 60 лет КПК больше не будет возглавлять человек по фамилии Кастро. Рауль Кастро занял этот пост в 2011 году после того, как его старший брат Фидель, руководивший страной с 1959 года, ушел на покой. Лидер кубинской революции скончался в 2016 году. Рауль Кастро был официально утвержден главой страны в 2008 году. В 2018-м он передал свои полномочия главы совета министров и госсовета президенту Мигелю Диасу-Канелю, считавшемуся его ближайшим сподвижником.
Съезды КПК проводятся каждые пять лет с 1975 года. Из-за пандемии в нынешнем партийном съезде участвовали 300 делегатов вместо 1000.
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У ограды кубинского посольства в Берлине лежат цветы. Их не слишком много - Кастро подзабыт, разочаровались, постарели и ушли из жизни многие его поклонники и сторонники. Пришли лишь самые стойкие.
Автор: Дмитрий Вачедин