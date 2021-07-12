ЕС и США призвали власти Кубы прислушаться к протестующим

Президент США Джо Байден призвал власти Кубы воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов и уважать их право на "свободное определение своего будущего". "Соединенные Штаты призывают кубинский режим прислушаться к своему народу и вместо самообогащения удовлетворить его нужды в этот насущный момент", - приводятся слова Байдена в понедельник, 12 июля, на сайте Белого дома.

С аналогичным заявлением в тот же день выступил и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Хочу подчеркнуть право кубинского народа мирно выражать свое мнение. И прошу правительство прислушаться к этому недовольству", - отметил он.

Протесты на Кубе - из-за экономики, коронавируса и свобод

На Кубе впервые за несколько десятилетий проходят массовые антиправительственные акции протеста. Тысячи человек выражают свое недовольство тяжелым экономическим положением в стране и требуют демократических прав и свобод. Кроме того, участники требуют от властей обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец ежедневным отключениям электричества. Согласно сообщениям в соцсетях, полиция жестко разгоняет демонстрации. Власти Кубы обвиняют в протестах "провокаторов из США".

Куба ранее отказалась от вакцин из России или Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать препараты. Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы (CIGB) разработал собственную вакцину против COVID-19 под названием Abdala.

С 2018 года Кубой руководит президент Мигель Диас-Канель. В апреле этого года он стал также первым секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Кубы (КПК) вместо 89-летнего на тот момент Рауля Кастро. Тем самым впервые за последние около 60 лет КПК больше не возглавляет представитель династии Кастро. Рауль Кастро занял этот пост в 2011 году после того, как его старший брат Фидель, руководивший страной с 1959 года, ушел на покой. Лидер кубинской революции скончался в 2016 году.

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