ЕС и США призвали власти Кубы прислушаться к протестующим

Президент США Джо Байден призвал власти Кубы воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов и уважать их право на "свободное определение своего будущего". "Соединенные Штаты призывают кубинский режим прислушаться к своему народу и вместо самообогащения удовлетворить его нужды в этот насущный момент", - приводятся слова Байдена в понедельник, 12 июля, на сайте Белого дома.
С аналогичным заявлением в тот же день выступил и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Хочу подчеркнуть право кубинского народа мирно выражать свое мнение. И прошу правительство прислушаться к этому недовольству", - отметил он.
Протесты на Кубе - из-за экономики, коронавируса и свобод
На Кубе впервые за несколько десятилетий проходят массовые антиправительственные акции протеста. Тысячи человек выражают свое недовольство тяжелым экономическим положением в стране и требуют демократических прав и свобод. Кроме того, участники требуют от властей обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец ежедневным отключениям электричества. Согласно сообщениям в соцсетях, полиция жестко разгоняет демонстрации. Власти Кубы обвиняют в протестах "провокаторов из США".
Куба ранее отказалась от вакцин из России или Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать препараты. Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы (CIGB) разработал собственную вакцину против COVID-19 под названием Abdala.
С 2018 года Кубой руководит президент Мигель Диас-Канель. В апреле этого года он стал также первым секретарем Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Кубы (КПК) вместо 89-летнего на тот момент Рауля Кастро. Тем самым впервые за последние около 60 лет КПК больше не возглавляет представитель династии Кастро. Рауль Кастро занял этот пост в 2011 году после того, как его старший брат Фидель, руководивший страной с 1959 года, ушел на покой. Лидер кубинской революции скончался в 2016 году.
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"Барбудос"
Именно Кастро стал автором мифа о горстке героических "барбудос", не имевших никаких шансов на победу, но переигравших регулярную армию и захвативших власть. Первые годы его правления - годы эйфории и массовых репрессий.
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Лучший друг СССР
Считается, что Кастро до последнего оттягивал момент объявления Кубой "социалистического курса". Однако, сблизившись с СССР, Кастро оставался верен ему до самого конца. А Москва приобрела, пожалуй, своего самого харизматичного союзника.
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Остров Тельмана
Отношения Кастро и ГДР еще ждут своего летописца. В 1972 году Кастро приехал в Восточный Берлин с подарком: он назвал один из кубинских островов в честь немецкого коммуниста Эрнста Тельмана. После воссоединения Германии возникли слухи, что Кастро подарил ГДР этот остров, а значит на Карибах есть кусочек настоящей Германии. К сожалению, это всего лишь слухи.
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Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя
Два героя
Юрий Гагарин и Фидель Кастро - две иконы социализма обмениваются головными уборами в Гаване в 1961 году. Это и символ "медового месяца" в отношениях между Кубой и СССР, и увековечивание этих людей в статусе национальных героев.
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Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя
Поп-звезда
Едущие на Кубу немецкие туристы до сих пор встречают там множество людей, прошедших обучение в ГДР и приветствующих их на хорошем немецком. А сам Кастро в ГДР был настоящей поп-звездой.
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Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя
Оратор
Кастро был блестящим оратором, его многочасовые речи завораживали. По одной из легенд, Фиделя внесли в "книгу рекордов Гиннеса" за два достижения: он пережил 638 неудачных покушений и произнес самую долгую в истории политическую речь, продолжавшуюся 27 часов.
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Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя
Вечный Кастро
В девяностые и к началу двухтысячных казалось, что Фидель был и будет всегда. Он пережил крушение Советского Союза и большинство своих политических друзей и противников. Герхард Шрёдер ушел в отставку в 2005 году. Фидель Кастро - только в 2008-ом.
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Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя
Два патриарха
В 2015 году произошло одно из последних появлений Фиделя в СМИ. Кастро встретился с папой римским Франциском, который посетил Кубу. Агентства сообщили, что встреча прошла в "очень сердечной обстановке".
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Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя
Спасибо, Фидель
У ограды кубинского посольства в Берлине лежат цветы. Их не слишком много - Кастро подзабыт, разочаровались, постарели и ушли из жизни многие его поклонники и сторонники. Пришли лишь самые стойкие.
Автор: Дмитрий Вачедин