 США вводят новые санкции против кубинских силовиков | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.07.2021

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Мир

США вводят новые санкции против кубинских силовиков

США внесли в санкционный список министра обороны Кубы и подразделение, подавлявшее протесты. Джо Байден заявил, что это "только начало".

Протесты кубинцев в США

Министерство финансов США в четверг, 22 июля, внесло в санкционный список министра Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Мьеры и специальное подразделение МВД, которое, по данным американцев, принимало участие в жестком подавлении антиправительственных выступлений. Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что это "только начало", и США продолжат привлекать к ответственности тех, кто виновен в "угнетении кубинского народа".

В качестве помощи кубинскому народу США даже рассматривают возможность нахождения способа предоставить кубинцам свободный выход в интернет - в данное время интернет на острове ограничен. Кроме того, США могут облегчить возможность перевода денег на Кубу для граждан США.

Кубинцы протестуют из-за экономических проблем и несвободы

11 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи людей, протестуя против экономических проблем и отсутствия свобод. Одной из причин протестов стала нехватка лекарственных средств и продовольствия. Экономические трудности Кубы связаны как с санкциями США против Гаваны, так и с пандемией коронавирусной инфекции, ударившей по туризму - одной из главных статей дохода экономики страны. Власти Кубы обвиняют Соединенные Штаты в попытке спровоцировать волнения. По данным активистов, на Кубе в ходе протестов задержаны не менее 5 тысяч человек.

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