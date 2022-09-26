На Кубе прошел референдум о легализации однополых браков

Изменения хотят внести в Семейный кодекс. Это первый референдум на Кубе по вопросам изменения законодательства.

В воскресенье, 25 сентября, на Кубе прошел референдум по вопросам легализации однополых браков и суррогатного материнства. Соответствующие изменения предлагается внести в новый Семейный кодекс. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал его "справедливым, необходимым, актуализированным и современным законом, который предоставляет права и гарантии всем".

Нововведение призвано заменить Семейный кодекс, действующий с 1975 года. Проект вводит новое определение семьи как союза "двух людей" вне зависимости от их пола. Гомосексуальным парам, согласно предлагаемым изменениям, разрешается усыновление. Предлагается также легализовать суррогатное материнство без денежных компенсаций.

По вопросам, вынесенным на референдум, имели возможность проголосовать восемь миллионов избирателей в возрасте от 16 лет. Для принятия законопроекта необходимо, чтобы его поддержали более 50% граждан. Результаты голосования станут известны в понедельник, 26 сентября.

Норму об однополых браках не включили в конституцию Кубы

Это первый референдум на Кубе по вопросам изменения законодательства. Многие нормы, содержащиеся в новом законе, до сих пор являются чувствительными темами для этого государства с развитой культурой мачизма. Гомосексуальность долгое время была на Кубе табу. После революции 1959 года сексуальные меньшинства подвергались стигматизации, а их представителей помещали в "лагеря перевоспитания" и не допускали до госслужбы.

Власти Кубы собирались внести норму, разрешающую однополые браки, в новую конституцию, которая была принята в 2019 году. На фоне сопротивления со стороны представителей церквей и консервативных групп от этой инициативы отказались.

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