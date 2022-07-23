На Кубе пройдет референдум об однополых браках

На Кубе пройдет референдум о легализации однополых браков и разрешении суррогатного материнства. Голосование по новому закону о семейных отношениях назначено на 25 сентября, сообщил в пятницу, 22 сентября, парламент островного государства.

Секретарь Национальной ассамблеи народной власти Омеро Акоста выразил уверенность в том, что кубинские избиратели одобрят "революционный, инклюзивный и демократический закон". В тот же день Национальная ассамблея народной власти проголосовала за радикальные поправки в семейное законодательство, разрешающие однополые браки, расширяющие права женщин и усиливающие защиту детей и пожилых людей. Среди прочего, также предполагается разрешить однополым парам усыновлять детей.

Предполагается, что новый закон заменит действовавшие на протяжении последних 47 лет нормы семейного права.Власти Кубы собирались внести разрешающую однополые браки норму в новую конституцию, которая была принята в 2019 году, но отказались от этого на фоне сопротивления со стороны представителей церквей и консервативных групп. Гомосексуальность долгое время являлась на Кубе табу. После революции 1959 года сексуальные меньшинстваподвергались стигматизации, а их представителей помещали в "лагеря перевоспитания" и не допускали до госслужбы.

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