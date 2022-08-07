 Куба просит другие страны помочь в тушении сильного пожара | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Куба просит другие страны помочь в тушении сильного пожара

Крупнейший пожар в истории Кубы возник после удара молнии в резервуар с нефтью в городе Матансас. Пожарные несколько дней не могут справиться с пламенем. Более 110 человек пострадали.

Горящие топливные резервуары на Кубе

Горящие топливные резервуары на Кубе

Власти Кубы обратились к правительствам ряда стран за помощью в тушении крупного пожара в нефтяных резервуарах на окраине промышленного города Матансас. Об этом сообщает агентство AFP в воскресенье, 7 августа.

Как уточнили в офисе президента Кубы, страна обратилась за помощью к "дружественным странам, имеющим опыт обращения с топливом". Президент Мигель Диас-Канель поблагодарил Мексику, Венесуэлу, Россию, Никарагуа, Аргентину и Чили за "оперативное оказание помощи". США предложили технические консультации, пишет AFP.

Крупнейший в истории страны пожар

Пожар на северо-западе страны начался в пятницу, 5 августа, после удара молнии в резервуар для хранения сырой нефти в 100 километрах от Гаваны. В результате случился взрыв, пламя охватило сначала один резервуар, а утром 6 августа перекинулось на соседний, который также взорвался.

Пожар стал крупнейшим в истории Кубы, отмечает AFP. В первом резервуаре находилось около 26 миллионов литров сырой нефти, во втором - 52 миллиона литров топлива. Топливный склад принадлежал крупнейшей на Кубе тепловой электростанции.

Пожарным к вечеру 6 августа не удалось полностью потушить пламя. В результате аварии погиб как минимум один человек, 121 человек получил ранения, в том числе министр энергетики Ливан Арронте, 17 пожарных числятся пропавшими без вести.

Куба страдает от нехватки топлива и отключений электричества

Пожар произошел на фоне дефицита топлива на Кубе, население которой сталкивается с ежедневными отключениями электроэнергии из-за сильной летней жары. Перебои с электричеством привели к протестам в стране.

По словам директора программы энергетики и окружающей среды Латинской Америки и Карибского бассейна в Техасском университете в Остине Хорхе Пинона, всего в районе пожара расположены восемь больших резервуаров емкостью 300 000 баррелей каждый. "Этот район является перевалочным пунктом для различных теплоэлектростанций, а не только той, что находится поблизости, так что это (пожар. - Ред.) может быть очень плохой новостью для энергосистемы страны", - цитирует эксперта агентство Reuters.

Смотрите также:

  • Фидель Кастро в лагере повстанцев

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Мастер саморекламы

    Интеллектуал Кастро одним из первых осознал важность пиара в революционной борьбе. Репортажи из кубинских лагерей повстанцев стали классикой журналистики и обеспечили "барбудос" мировую славу.

  • Фидель Кастро и соратники

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    "Барбудос"

    Именно Кастро стал автором мифа о горстке героических "барбудос", не имевших никаких шансов на победу, но переигравших регулярную армию и захвативших власть. Первые годы его правления - годы эйфории и массовых репрессий.

  • Кастро и Брежнев

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Лучший друг СССР

    Считается, что Кастро до последнего оттягивал момент объявления Кубой "социалистического курса". Однако, сблизившись с СССР, Кастро оставался верен ему до самого конца. А Москва приобрела, пожалуй, своего самого харизматичного союзника.

  • Кастро в ГДР

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Остров Тельмана

    Отношения Кастро и ГДР еще ждут своего летописца. В 1972 году Кастро приехал в Восточный Берлин с подарком: он назвал один из кубинских островов в честь немецкого коммуниста Эрнста Тельмана. После воссоединения Германии возникли слухи, что Кастро подарил ГДР этот остров, а значит на Карибах есть кусочек настоящей Германии. К сожалению, это всего лишь слухи.

  • Фидель Кастро и Юрий Гагарин

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Два героя

    Юрий Гагарин и Фидель Кастро - две иконы социализма обмениваются головными уборами в Гаване в 1961 году. Это и символ "медового месяца" в отношениях между Кубой и СССР, и увековечивание этих людей в статусе национальных героев.

  • Фидель Кастро в восточном Берлине

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Поп-звезда

    Едущие на Кубу немецкие туристы до сих пор встречают там множество людей, прошедших обучение в ГДР и приветствующих их на хорошем немецком. А сам Кастро в ГДР был настоящей поп-звездой.

  • Фидель Кастро произносит речь

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Оратор

    Кастро был блестящим оратором, его многочасовые речи завораживали. По одной из легенд, Фиделя внесли в "книгу рекордов Гиннеса" за два достижения: он пережил 638 неудачных покушений и произнес самую долгую в истории политическую речь, продолжавшуюся 27 часов.

  • Фидель Кастро и Герхард Шрёдер

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Вечный Кастро

    В девяностые и к началу двухтысячных казалось, что Фидель был и будет всегда. Он пережил крушение Советского Союза и большинство своих политических друзей и противников. Герхард Шрёдер ушел в отставку в 2005 году. Фидель Кастро - только в 2008-ом.

  • Фидель Кастро и Папа римский

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Два патриарха

    В 2015 году произошло одно из последних появлений Фиделя в СМИ. Кастро встретился с папой римским Франциском, который посетил Кубу. Агентства сообщили, что встреча прошла в "очень сердечной обстановке".

  • Цветы и записка Спасибо, Фидель у ворот посольства

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Спасибо, Фидель

    У ограды кубинского посольства в Берлине лежат цветы. Их не слишком много - Кастро подзабыт, разочаровались, постарели и ушли из жизни многие его поклонники и сторонники. Пришли лишь самые стойкие.

    Автор: Дмитрий Вачедин


Новая конституция Кубы: революция на острове свободы (23.07.2018)

Контекст

"Зеленая энергетика" на Кубе: чем может помочь Германия

Куба хочет развивать производство электроэнергии из возобновляемых источников. Помочь ей готовы немецкие малые предприятия. DW на примере одного из них рассказывает, как это происходит.  

На Кубе пройдет референдум об однополых браках

Парламент Кубы поддержал реформу семейного законодательства. Законопроект предполагает возможность суррогатного материнства и укрепление прав детей, пожилых людей и женщин.  

Участникам протестов 2021 года на Кубе дали сроки до 25 лет

36 человек, признанных судом на Кубе виновными в подстрекательстве к беспорядкам, под которыми подразумеваются массовые протесты в 2021 году, приговорили к заключению на срок от 5 до 25 лет.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый президент Кубы - конец эпохи Кастро? (18.04.2018)  

К мечте любой ценой: долгая дорога кубинских мигрантов в США  

Реклама

Самые читаемые

Сухогруз Navistar с украинской кукурузой прибыл в Стамбул  

Украина освободила от российской оккупации 1060 населенных пунктов  

Супермозг Яник - вундеркинд из Германии  