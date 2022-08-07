Куба просит другие страны помочь в тушении сильного пожара

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Крупнейший пожар в истории Кубы возник после удара молнии в резервуар с нефтью в городе Матансас. Пожарные несколько дней не могут справиться с пламенем. Более 110 человек пострадали.
Власти Кубы обратились к правительствам ряда стран за помощью в тушении крупного пожара в нефтяных резервуарах на окраине промышленного города Матансас. Об этом сообщает агентство AFP в воскресенье, 7 августа.
Как уточнили в офисе президента Кубы, страна обратилась за помощью к "дружественным странам, имеющим опыт обращения с топливом". Президент Мигель Диас-Канель поблагодарил Мексику, Венесуэлу, Россию, Никарагуа, Аргентину и Чили за "оперативное оказание помощи". США предложили технические консультации, пишет AFP.
Пожар на северо-западе страны начался в пятницу, 5 августа, после удара молнии в резервуар для хранения сырой нефти в 100 километрах от Гаваны. В результате случился взрыв, пламя охватило сначала один резервуар, а утром 6 августа перекинулось на соседний, который также взорвался.
Пожар стал крупнейшим в истории Кубы, отмечает AFP. В первом резервуаре находилось около 26 миллионов литров сырой нефти, во втором - 52 миллиона литров топлива. Топливный склад принадлежал крупнейшей на Кубе тепловой электростанции.
Пожарным к вечеру 6 августа не удалось полностью потушить пламя. В результате аварии погиб как минимум один человек, 121 человек получил ранения, в том числе министр энергетики Ливан Арронте, 17 пожарных числятся пропавшими без вести.
Пожар произошел на фоне дефицита топлива на Кубе, население которой сталкивается с ежедневными отключениями электроэнергии из-за сильной летней жары. Перебои с электричеством привели к протестам в стране.
По словам директора программы энергетики и окружающей среды Латинской Америки и Карибского бассейна в Техасском университете в Остине Хорхе Пинона, всего в районе пожара расположены восемь больших резервуаров емкостью 300 000 баррелей каждый. "Этот район является перевалочным пунктом для различных теплоэлектростанций, а не только той, что находится поблизости, так что это (пожар. - Ред.) может быть очень плохой новостью для энергосистемы страны", - цитирует эксперта агентство Reuters.
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