Китай приостановил консультации с США по контролю над ЯО

Пекин заявил о прекращении переговоров с Вашингтоном по контролю над ядерными вооружениями из-за того, что США продают оружие Тайваню.

Пекин решил приостановить переговоры с Вашингтоном о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия. Об этом в среду, 17 июля, объявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Причиной такого шага он назвал продолжающиеся продажи американского оружия Тайваню.

Ответственность за приостановку консультаций представитель ведомства возложил на Вашингтон и заявил о готовности возобновить диалог с американской стороной "на основе взаимного уважения", если США будут "уважать ключевые интересы Китая".

Китай наращивает ядерный арсенал

В ноябре прошлого года Китай и Соединенные Штаты провели консультации о контроле над ядерными вооружениями, чтобы уменьшить взаимное недоверие перед переговорами президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. О дальнейшем обсуждении этих вопросов впоследствии не сообщалось. В январе Белый дом призвал Пекин "отреагировать" на предложения США о снижении рисков, связанных с распространением вооружений.

Ранее министерство обороны США пришло к выводу, что Китай, очевидно, наращивает свой ядерный арсенал, быстрее, чем ожидалось. По данным ведомства, в мае 2023 года в распоряжении Китая было более 500 готовых к применению ядерных боеголовок, а к 2030 году у Пекина, вероятно, будет уже более тысячи боеголовок.

Напряженность между США и Китаем вокруг Тайваня

Тайваньский вопрос уже много лет вызывает напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином. В июне 2024 года Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню ракет и беспилотников на сумму 300 млн долларов, объяснив такое решение необходимостью повысить безопасность острова и поддержать политическую стабильность в регионе.

США не признают независимость Тайваня, однако выступают против его насильственного присоединения к Китаю. В то же время официальные лица КНР не раз заявляли, что Пекин считает Тайвань мятежной провинцией, которая должна быть возвращена в состав Китая, при необходимости - и с помощью военной силы. Власти острова провозгласили независимость от материкового Китая после окончания гражданской войны в 1949 году, но Тайвань как суверенное государство признают лишь около десятка стран, таких как Палау, Тувалу и Белиз.