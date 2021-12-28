 Германия: снова в школу, несмотря на коронавирус (10.01.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 10.01.2022

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Германия: снова в школу, несмотря на коронавирус (10.01.2022)

В Германии дети снова возвращаются в школы. Однако, из-за высокого уровня заражений коронавирусом, это вызывает серьезные опасения.

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