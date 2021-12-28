Германия: снова в школу, несмотря на коронавирус (10.01.2022)

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В Германии дети снова возвращаются в школы. Однако, из-за высокого уровня заражений коронавирусом, это вызывает серьезные опасения.
Тысячи людей в разных городах Германии приняли участие в акциях против антикоронавирусной политики. В городе Баутцен в полицейских бросали камни и бутылки, пострадали три человека.
Недельный коэффициент заражаемости SARS-CoV-2 составил 285,9 случая на 100 тысяч жителей. За 24 часа зафиксировано 64 340 новых случаев. "Зеленые" призывают работать удаленно.
На фоне распространения омикрон-варианта коронавируса федеральные и земельные власти Германии согласовали новые правила посещения заведений общепита и соблюдения карантина.
В США за последние 24 часа выявлены 1 076 889 инфицированных коронавирусом. По словам вирусолога Энтони Фаучи, кривая новых инфекций в стране "практически вертикальна".
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