В Германии расследуют случаи получения антикризисных пособий исламистами

По данным немецкой газеты Welt am Sonntag, финансовые выплаты для предпринимателей и фирм, пострадавших от пандемии, оказались в руках исламских экстремистов. В отдельных случаях данные средства могли быть направлены на "прямое финансирование терроризма", пишет издание в воскресенье, 14 марта, со ссылкой на источник в прокуратуре Берлина.

У следствия имеется информация о по меньшей мере трех случаях предполагаемого использования антикризисной помощи германских властей для финансирования террористических объединений в районах боевых действий на Ближнем Востоке, сообщает Welt am Sonntag.

Кроме того, пособия в ходе пандемии получили члены берлинского салафитского и антисемитского объединения Jama'atu, которое в конце февраля было запрещено Сенатом Берлина, а также известный исламистский проповедник Ахмад Армих (Ahmad Armih). Как напоминает Welt am Sonntag, среди близких Jama'atu исламистов числился Анис Амри, устроивший теракт на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году.

Расследуются более ста предполагаемых случаев незаконного получения средств исламистами

По данным газеты, в Берлине ведется расследование в более чем ста случаях незаконного получения пособий пострадавшим от ограничительных мер властей, направленных на сокращение показателей инфицированных коронавирусом. Подозреваемыми являются около 60 человек, мечетей и исламистских объединений. В общей сложности речь идет о противозаконном получении порядка одного миллиона евро. 250 тысяч евро из этой суммы были изъяты в ходе обысков, отмечается далее.

За прошедшие месяцы земельное ведомство по уголовным делам провело обыски в мечетях, офисах мусульманских объединений и жилых помещениях в Берлине. За махинации, связанные с получением государственной помощи, грозит наказание до пяти лет тюрьмы, в особо тяжких случаях - до десяти лет лишения свободы.

За последний год в Германии было принято несколько пакетов финансовой помощи населению и бизнесу, пострадавшим от кризиса. В частности, пособия получили самозанятые граждане, семьи с детьми и компании, которые понесли потери в ходе пандемии.

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