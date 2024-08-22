В ФРГ резко выросло число правоэкстремистских преступлений

За первую половину 2024 года в Германии совершено свыше 9800 преступлений правых экстремистов, тогда как в первые шесть месяцев 2023-го их было менее 7000, пишет газета Frankfurter Rundschau.

В Германии значительно возросло число правоэкстремистских преступлений. В первой половине 2024 года полиция зарегистрировала 9802 преступления правых экстремистов. Это больше, чем когда-либо ранее, подчеркнула в четверг, 22 августа, газета Frankfurter Rundschau ссылаясь на ответ министерства внутренних дел ФРГ Германии на запрос депутата бундестага от Левой партии Петры Пау (Petra Pau).

За аналогичный период прошлого года число таких преступлений составило 6992, что на тот момент было самым высоким показателем, напоминает издание.

Число насильственных преступлений не изменилось

При этом несколько тысяч таких правонарушений - выкрикивания нацистских лозунгов или нанесение граффити со свастикой в общественных местах. Число насильственных преступлений правых экстремистов в первой половине текущего года составило 318 - столько же, сколько в первом полугодии 2023-го, отмечается далее. При этом получили ранения 166 человек. Примерно столько же были ранены и годом ранее.

Петра Пау заявила, что реальное число правоэкстремистских преступлений в Германии - значительно выше. Она указала на "растущую агитацию и человеконенавистничество в соцсетях, а также в парламентах", сославшись на присутствие депатутов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге и большинстве ландтагов ФРГ.

"АдГ и ее новая правая идеология служат двигателем насилия правых", - пояснила Петра Пау. При этом часто наблюдается "невыносимая нормализация" этой ситуации, добавила она. По словам Пау, в таких условиях у нее вызывают беспокойство предстоящие земельные выборы в Германии и их возможные результаты. Выборы в ландтаги Тюрингии и Саксонии пройдут 1 сентября, в земельный парламент Бранденбурга - тремя неделями позже.