В МВД ФРГ представили программу борьбы с правым экстремизмом

Нэнси Фезер решительно настроена принять меры против распространения правого экстремизма в Германии. По ее словам, основой стратегии остаются "профилактика и жесткость".

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) намерена принять дополнительные меры против распространения правого экстремизма в Германии. "Мы хотим использовать все инструменты правового государства для защиты нашей демократии", - заявила она во вторник, 13 февраля, в Берлине. При этом она хочет "разгромить правоэкстремистские сети, лишить их доходов и отобрать у них оружие", уточняет агентство KNA.

Совместно с руководителем Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Томасом Хальденвангом (Thomas Haldenwang) и главой Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгером Мюнхом (Holger Münch) Фезер представила перед слушателями в общей сложности 13 подобных мер. По ее словам, основой стратегии остаются "профилактика и жесткость".

Правительственный план предусматривает ужесточение контроля над финансовыми потоками правоэкстремистских кругов. Для этого Фезер намерена внести изменения в закон, регулирующий полномочия Федерального ведомства по охране конституции, чтобы следственные органы могли начинать наблюдение сразу же после возникновения потенциальной угрозы. В настоящее время это возможно только в случае доказанного "подстрекательства людей и усилий, направленных на насилие".

Число правых экстремистов в ФРГ растет

По словам Хальденванга, число правых экстремистов в Германии растет уже на протяжении многих лет. В последнее время вызывает беспокойство то, что они все больше объединяются в сети и продвигаются к среднему классу, указал глава BfV. Это связано с "ментальным и вербальным сдвигом границ", считает он. По словам Мюнха, в 2023 году число правых экстремистов достигло нового максимума, превысив цифру в 23 600 человек. Склонность к насилию в этой среде остается высокой.

Как заявила глава МВД, в будущем в рамках принимаемых мер к правоэкстремистским сетям следует относиться так же, как и к организованной преступности. Поэтому все контролирующие органы должны более последовательно запрещать собрания правоэкстремистских групп. Для борьбы с разжиганием ненависти в интернете будет расширено управление BKA по сообщениям о преступном контенте.

Кроме того, из сети будет удаляться контент правоэкстремистского толка. Для борьбы с манипуляциями с помощью поддельных аккаунтов или изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, федеральные власти намерены создать так называемое управление раннего обнаружения, призванное выявлять в том числе иностранные манипуляции и кампании влияния на ранних стадиях.

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