Рост праворадикальных настроений в школах ФРГ. Что делать?

Учителя в Германии обеспокоены большим числом школьников с ультраправыми взглядами. Систему образования в стране нужно реформировать, а учителям уделять больше внимания воспитанию учеников, считают активисты.

В июле 2023 года 31-летний учитель Макс Теске (Max Teske) и его коллега Лаура Никель (Laura Nickel) подверглись массовой травле после того, как опубликовали открытое письмо, рассказывающее о латентном правом экстремизме в одной из школ города Бург в восточной части федеральной земли Бранденбург.

В письме говорится, что учителя каждый день становятся свидетелями "правого экстремизма, сексизма и гомофобии". По словам преподавателей, "школьная мебель разрисована нацистскими свастиками, на уроках звучит правоэкстремистская музыка, а в коридорах учебного заведения слышны антидемократические лозунги. Учителя и ученики, открыто выступающие против праворадикально настроенных школьников и родителей, опасаются за свою безопасность".

Теске и Никель также раскритиковали существующую "стену молчания и отсутствие поддержки со стороны руководства школы, школьной администрации и политиков". После публикации письма жизнь двух учителей стала практически невыносимой - на фонарных столбах в городе появились листовки, в которых им советовали "сваливать в Берлин".

Две награды за смелую гражданскую позицию

Спустя четыре месяца учителя получили две награды. Первая - от "Мемориала жертвам Холокоста" и еврейской общины Берлина. Вторая - от образовательного проекта GermanDream, с которым они сейчас сотрудничают.

Теске и Никель начали строить новую жизнь - теперь уже в качестве общественных деятелей, регулярно приглашаемых на интервью и панельные дискуссии. Они покинули прежнюю школу, но не разглашают свое нынешнее место работы и даже не упоминают, в каких городах находятся образовательные учреждения, которые их приняли. "Многое изменилось, - сказал Теске в интервью DW. - Во-первых, переезд из Котбуса, где я прожил 31 год. Знакомство с новыми коллегами и учениками. С другой стороны - конечно, медийность, которую мы получили в результате нашей публичной деятельности".

Учителя проводят семинары в школах, на которых делятся своим опытом и рассказывают преподавателям и ученикам о том, как защититься от правого экстремизма."Это стало для нас очень важным делом, - говорит Теске. - Мы поняли, что мы не одиноки, и то, что мы делаем - правильно. Я бы назвал нас рупором - роль, которую я очень ценю. Ведь есть много людей, которые находятся в еще более сложных ситуациях, чем мы".

Учителя находятся в сложной ситуации

Дюзен Теккал (Düzen Tekkal) - глава GermanDream, основавшая этот проект в 2019 году. Организация позиционирует себя как образовательное движение, направленное на достижение социального единства. В частности, она организует семинары, которые проводятся представителями разных социальных классов. Их можно адаптировать к запросам учителей, чтобы в школах можно было более глубоко обсуждать такие темы, как конфликт на Ближнем Востоке, исламофобия или гомосексуальность.

"В принципе, речь идет о том, чтобы не бросать учителей в борьбе с правым популизмом и антисемитизмом, - говорит Теккал в интервью DW. - Мир изменился, но учебные программы все еще застряли в прошлых десятилетиях". По ее словам, в настоящее время в GermanDream поступает большой поток запросов: "Учителя ошеломлены тем, что происходит в мире. Дети приходят в школу уже со сложившимся определенным менталитетом, который они переняли от родителей или из интернета, а учителя не могут справиться с этим самостоятельно, как бы сильно они ни хотели".

Статистика показывает, что случаи Теске и Никель не единичны. В октябре полиция Бранденбурга опубликовала свежие данные, согласно которым, в прошлом году в школах было зафиксировано 159 случаев так называемых "пропагандистских правонарушений" - в основном это были нацистские граффити. Для сравнения - в 2018 году, до начала пандемии COVID-19, было зафиксировано 136 подобных нарушений.

"Мы еще до написания письма знали, что такое происходит не только в нашей школе, - говорит Теске. - Я сам испытал это на себе, когда посетил школу в Шпремберге, небольшом городке на юге Бранденбурга, и столкнулся с угрозами и нападениями со стороны учеников c праворадикальными взглядами".

Правый популизм - серьезная проблема немецкого общества

На заявление Теске и Никель бурно отреагировали немецкие политики. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил, что он "глубоко шокирован" письмом учителей и фактом того, что они были вынуждены его написать. Правительство земли Бранденбург пообещало провести расследование инцидентов, о которых сообщили Теске и Никель. При этом министр образования Штеффен Фрайберг (Steffen Freiberg) отверг обвинения учителей в том, что им не было оказано никакой поддержки: "Мы сделали все, что может сделать государственный аппарат, чтобы защитить этих двух преподавателей, и даже больше".

В связи с этим планируется усовершенствовать методы борьбы с насилием в школах. Министр Фрайберг также признает, что общество в целом сталкивается с проблемой правого радикализма. "Это последствия того, что в отдельных семьях уже есть второе поколение с праворадикальными взглядами", - отмечает он.

Школьное образование в Германии нуждается в реформах

Активисты считают, что необходимо внести кардинальные изменения в школьную программу. "Я считаю, что таким предметам, как политическое образование, необходимо уделять гораздо гораздо больше внимания на уроках. Это должно происходить чаще, чем раз в неделю", - говорит Теске. По его мнению, также нужно ввести обязательные "курсы повышения квалификации для учителей по вопросам демократического воспитания".

Активисты и учителя считают, что в Германии необходима реформа образования, которая поможет бороться с ультраправыми взглядами школьников Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Эта проблема актуальна не только для восточной Германии, но и для Баварии. Правительство федеральной земли в Мюнхене также обеспокоено ростом ультраправых настроений в школах.

В конце сентября в Баварии провели имитационные выборы, в которых участвуют школьники до 18 лет. Проводятся он для того, чтобы узнать о политических настроениях среди молодежи. По результатам выборов, правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала 15% голосов - почти столько же, сколько на на выборах в ландтаг, которые состоялись 8 октября.

В ответ на это премьер-министр Баварии Маркус Зедер (Markus Söder) предложил ввести еженедельные "конституционные классные часы", в рамках которых школьники будут обсуждать какой-нибудь из аспектов Основного закона Германии.

Такие идеи - хорошее начало, но можно было бы пойти еще дальше, считает Дюзен Теккал из GermanDream: "Нам нужны новые школьные предметы. Мы должны признать, что мы являемся обществом мигрантов. У нас совершенно новые проблемы, совершенно новые важные темы, но и совершенно новые возможности".

Смотрите также: