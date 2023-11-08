Президент ФРГ призвал объединиться против террора

"Мы не потерпим антисемитизма в нашей стране: ни старого, ни нового, ни христианского, ни мусульманского, ни левого, ни правого", - заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Война Израиля против террористической исламистской группировки ХАМАС существенно влияет и на немецкое общество. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), выступая в среду, 8 ноября, в своей резиденции во дворце Бельвю в ходе "круглого стола", посвященного ситуации в Германии на фоне войны на Ближнем Востоке.

Штайнмайер заверил еврейскую общину Германии в солидарности

Президент выразил удовлетворение большой солидарностью с Израилем, выраженной в Германии. В то же время он указал, что обеспокоен тем, насколько угрожает общественному миру в ФРГ насилие на Ближнем Востоке. "Я потрясен одобрением террора, антисемитской травли на наших улицах. Я резко и решительно осуждаю это, - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер - Недопустимо, что евреи спустя 85 лет после погромов 9 ноября 1938 года не чувствуют себя в безопасности в нашей стране".

Штайнмайер заверил еврейскую общину Германии в дальнейшей солидарности. "Мы не потерпим антисемитизма в нашей стране, ни старого, ни нового, ни христианского, ни мусульманского, ни левого, ни правого".

В Германии не должно быть антимусульманского расизма

Обращаясь к палестинскому и арабскому сообществу в ФРГ, президент страны сказал, что у него тоже должно быть право выразить свою боль и отчаяние в связи с жертвами среди гражданского населения в Газе. В Германии не должно быть ни антимусульманского расизма, ни огульных подозрений в отношении мусульман.

В то же время Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от использования заявлений ХАМАС, разжигающих ненависть. "ХАМАС не говорит от имени палестинцев. Напротив, они сами становятся жертвами террора ХАМАС", - подчеркнул президент. Он призвал арабское сообщество в Германии дать четкий отпор террору ХАМАС.

Свобода имеет свои границы

Кто живет и хочет жить в нашей стране, те должны соблюдать правила мирного сосуществования, подчеркнул президент ФРГ. Свобода выражения мнений имеет свои границы и заканчивается там, где она перерастает в насилие и ненависть. Франк-Вальтер Штайнмайер ожидает, что общество в Германии объединится против терроризма и антисемитских и антиизраильских выступлений.

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