В Германии задержан депутат парламента Баварии от АдГ

Даниэля Халембу, недавно избранного в баварский ландтаг, подозревают в разжигании межнациональной ненависти и использовании символов антиконституционных организаций.

Немецкая полиция задержала политика из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Даниэля Халембу (Daniel Halemba), сообщила прокуратура Вюрцбурга. По ее данным, 22-летний Халемба, который недавно был избран в земельный парламент (ландтаг) Баварии, был взят под стражу на основании ордера, выданного этой же прокуратурой,утром в понедельник, 30 октября, в районе Штутгарта.

Политика подозревают в разжигании межнациональной ненависти и использовании символов антиконституционных организаций. В понедельник либо во вторник он предстанет перед судьей, который должен определить меру пресечения.

Как пишет dpa, Халемба с 2021 года является участником студенческого объединения "Тевтония - Прага" в Вюрцбурге. В сентябре в помещениях этого объединения прошли обыски по подозрению в использовании символов Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), правившей в годы национал-социализма, а также наклеек и надписей расистского характера.

Халемба отвергает все обвинения

Халемба отвергает все выдвигаемые против него обвинения. Его адвокат подал жалобу на действия правоохранителей, подтвердила СМИ пресс-секретарь окружного суда Вюрцбурга.

Председатель фракции АдГ в парламенте земли Бавария Катрин Эбнер-Штайнер (Katrin Ebner-Steiner) резко раскритиковала задержание Халембы. Действия прокуратуры Вюрцбурга - это "обвинительный акт" против демократии, заявила она перед началом заседания земельного парламента в понедельник.

По итогам выборов в парламент Баварии, прошедших 8 октября, АдГ набрала 14,6 процента голосов, улучшив свои позиции на 4,4 процентных пункта и став крупнейшей оппозиционной партией в ландтаге.

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