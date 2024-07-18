В ФРГ задержаны правые экстремисты, нападавшие на людей

Полиция Германии задержала девять сторонников неонацистской партии "Третий путь", подозреваемых в нападениях на людей в Берлине.

В Германии в ходе масштабных рейдов против неонацистской партии "Третий путь" были задержаны девять человек в возрасте от 17 до 21 года. Их подозревают в нападениях на людей в Берлине по политическим мотивам, сообщили в четверг, 18 июля, столичная полиция и прокуратура.

Группа в масках и с дубинками атаковала людей на станции Осткройц в Берлине

Задержанных, в частности, обвиняют в нападении на людей на станции городской железной дороги Осткройц в Берлине: 6 июля группа, в которую входило от десяти до 15 мужчин в масках, атаковала пятерых человек. Некоторые нападавшие были вооружены дубинками и кастетами. Атаке подверглись люди в возрасте 15, 32 и 39 лет - как сообщала газета Die Welt, они приехали на станцию Осткройц, чтобы вместе пойти на демонстрацию против правого экстремизма.

Мужчины в масках также напали на двух полицейских, прибывших на место происшествия. Некоторые из подвергшихся нападению пострадали и нуждались в лечении. Подозреваемым первоначально удалось скрыться, однако позже их личности были установлены.

Ограбление в районе Пренцлауэр-Берг

Кроме того, задержанных обвиняют в причастности к ограблению, произошедшему в берлинском районе Пренцлауэр-Берг в январе: несколько молодых людей напали на 20-летнего мужчину и ограбили его. Пострадавшему нанесли удары по лицу и по ногам. Как сообщается, атака также была совершена по политическим мотивам.

В ходе рейдов изъяты оружие и пропагандистские материалы

В рейдах, проходивших 18 июля не только в столице ФРГ, но и в федеральных землях Бранденбург и Саксония, приняли участие 130 полицейских. Были проведены обыски на десяти объектах, в ходе которых были изъяты среди прочего газовые пистолеты, ударное оружие, электрошокеры, а также пропагандистские материалы, мобильные устройства и цифровые носители информации, сообщили представители полиции и прокуратуры.

По информации правоохранительных органов, все задержанные принадлежали к молодежному крылу "Третьего пути" - так называемой "Национально-революционной молодежи" (NRJ). Столичное ведомство по охране конституции называет "Третий путь" одной из самых активных правоэкстремистских группировок в Берлине, которая открыто придерживается неонацистской идеологии и выступает против беженцев.