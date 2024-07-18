  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

В ФРГ задержаны правые экстремисты, нападавшие на людей

Лиза Ламбрехт
18 июля 2024 г.

Полиция Германии задержала девять сторонников неонацистской партии "Третий путь", подозреваемых в нападениях на людей в Берлине.

https://p.dw.com/p/4iU7l
Члены партии "Третий путь" (фото из архива)
Члены партии "Третий путь" (фото из архива)Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

В Германии в ходе масштабных рейдов против неонацистской партии "Третий путь" были задержаны девять человек в возрасте от 17 до 21 года. Их подозревают в нападениях на людей в Берлине по политическим мотивам, сообщили в четверг, 18 июля, столичная полиция и прокуратура.

Группа в масках и с дубинками атаковала людей на станции Осткройц в Берлине

Задержанных, в частности, обвиняют в нападении на людей на станции городской железной дороги Осткройц в Берлине: 6 июля группа, в которую входило от десяти до 15 мужчин в масках, атаковала пятерых человек. Некоторые нападавшие были вооружены дубинками и кастетами. Атаке подверглись люди в возрасте 15, 32 и 39 лет - как сообщала газета Die Welt, они приехали на станцию Осткройц, чтобы вместе пойти на демонстрацию против правого экстремизма.

Мужчины в масках также напали на двух полицейских, прибывших на место происшествия. Некоторые из подвергшихся нападению пострадали и нуждались в лечении. Подозреваемым первоначально удалось скрыться, однако позже их личности были установлены.

Ограбление в районе Пренцлауэр-Берг

Кроме того, задержанных обвиняют в причастности к ограблению, произошедшему в берлинском районе Пренцлауэр-Берг в январе: несколько молодых людей напали на 20-летнего мужчину и ограбили его. Пострадавшему нанесли удары по лицу и по ногам. Как сообщается, атака также была совершена по политическим мотивам.

В ходе рейдов изъяты оружие и пропагандистские материалы

В рейдах, проходивших 18 июля не только в столице ФРГ, но и в федеральных землях Бранденбург и Саксония, приняли участие 130 полицейских. Были проведены обыски на десяти объектах, в ходе которых были изъяты среди прочего газовые пистолеты, ударное оружие, электрошокеры, а также пропагандистские материалы, мобильные устройства и цифровые носители информации, сообщили представители полиции и прокуратуры. 

По информации правоохранительных органов, все задержанные принадлежали к молодежному крылу "Третьего пути" - так называемой "Национально-революционной молодежи" (NRJ). Столичное ведомство по охране конституции называет "Третий путь" одной из самых активных правоэкстремистских группировок в Берлине, которая открыто придерживается неонацистской идеологии и выступает против беженцев.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Демонстрация в Берлине перед зданием рейхстага против правового экстремизма в Германии, 21 января 2024 года

Протесты в Германии против АдГ и ультраправых

Протесты в Германии против АдГ и ультраправых

В середине января в ряде немецких городов состоялись многотысячные акции протеста против правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии" и правого экстремизма. Как это происходило - в фотогалерее DW.
Политика22 января 2024 г.9 фото
Участники демонстрации против АдГ и правого экстремизма в Дрездене

Расследование: как АдГ помогает правоэкстремистам проникать в бундестаг

Расследование: как АдГ помогает правоэкстремистам проникать в бундестаг

На фракцию АдГ в бундестаге работают более 100 человек из ультраправой среды. Расследование немецкой медиакомпании BR впервые показало, в каких масштабах АдГ предоставляет противникам демократии доступ в парламент.
Политика14 марта 2024 г.
Партийные функционеры АдГ в Саксонии вместе с победителем выборов в Пирне Тимом Лохнером (на фото в центре)

Победа АдГ в Пирне: где экстремисты в ФРГ празднуют успех и хранят деньги

Победа АдГ в Пирне: где экстремисты в ФРГ празднуют успех и хранят деньги

Пирну из-за близости гор Саксонской Швейцарии любят туристы. Но город притягивает еще и экстремистов и поклонников Владимира Путина. Выборы бургомистра там выиграл кандидат от "Альтернативы для Германии".
Общество19 декабря 2023 г.
Показать еще