Неонацистская партия "Третий путь": насколько она сильна в Германии?

Правые экстремисты, прибывшие 24 октября к немецко-польской границе для "защиты" ее от нелегальных мигрантов, - члены неонацистской партии "Третий путь". Что о ней известно?
Опасная ситуация на немецко-польской границе, где 24 октября германская полиция разогнала группу из более полусотни вооруженных экстремистов, намеревавшихся помешать въезду в страну нелегальных мигрантов, вызвала большой резонанс в ФРГ. Агрессивные мужчины, у которых полиция изъяла газовые баллончики, дубинки, штык и нож мачете, последовали призыву правоэкстремистской партии "Третий путь", существующей в Германии с 2013 года.
"Третий путь" - официально зарегистрированная в ФРГ небольшая политическая партия. Она была основана в сентябре 2013 года в расположенном на юго-западе страны городе Хайдельберге и функционировала поначалу как подразделение ультраправой Национал-демократической партии (НДП). Основателем "Третьего пути" стал Клаус Армстрофф (Klaus Armstroff) - бывший функционер НДП, вышедший из этой партии по идеологическим соображениям.
По данным Федерального центра политического образования (Bundeszentrale für politische Bildung, BPB), будущих членов "Третьего пути" Армстрофф набирал среди сторонников правоэкстремистской организации под названием Freies Netz Süd ("Свободное сетевое сообщество Юг"), активно действовавшей в Баварии до своего запрета в 2014 году. По внутрипартийным данным, "Третий путь" насчитывает около 700 членов по всей Германии. Эксперты отмечают, что сравнительно небольшая численность членов партии - сознательное решение ее руководства, для которого проявление политической активности "ядра" важнее размера партии.
В названии партии ее члены обыгрывают свое представление о так называемом "третьем пути" в немецкой политике. Как гласит первый пункт программы неонацистов, состоящей из десяти пунктов: "Целью партии "Третий путь" является создание германского социализма, дистанцированного как от капитализма, построенного на эксплуатации, так и от склонного к уравниловке коммунизма".
"Третьему пути" близка нацистская идеология, члены партии выступают за национализацию ключевых отраслей германской промышленности, а также коммунальных служб и служб социального обеспечения, банков и крупных предприятий.
При этом "социализм" в представлении правых экстремистов имеет черты расизма и с идеологической точки зрения близок позициям партии Гитлера НСДАП. Так, программа "Третьего пути" включает в себя "безоговорочную поддержку многодетных семей, призванную предотвратить неизбежное угасание германского народа", а также "сохранение и развитие биологической основы германского народа".
Кроме того, неонацисты поднимают вопрос законности послевоенных границ страны и требуют "мирного восстановления Великой Германии в ее исходных границах".
Как отмечается на сайте Федерального центра политического образования, "идеологическое направление и самоопределение партии ("Третий путь". - Ред.) основано на антисемитизме и расизме, а также стремлении установить общественный порядок, ориентирующийся на исторический национал-социализм".
В Федеральном ведомстве по охране конституции отмечают, что за последние годы члены "Третьего пути" провели большую работу, чтобы партия начала выглядеть "профессионально" и имела бы структуру, соответствующую германскому избирательному законодательству.
В 2016 году на выборах в ландтаг (земельный парламент) земли Рейнланд-Пфальц "Третий путь" набрал 0,1% голосов, а на выборах в Европарламент в 2019 году - 0,0%. В 2021 году партия "Третий путь" впервые приняла участие в выборах в бундестаг.
В отчете Федерального ведомства по охране конституции за 2020 год указано, что у этой неонацистской партии имеется 20 отделений по всей Германии. При этом наибольшую активность ее члены проявляют в семи федеральных землях, в том числе Баварии, Северном Рейне - Вестфалии и Бранденбурге, где и произошла акция на границе с Польшей.
Судя по всему, члены партии делают ставку на провокации как главный метод политической борьбы. Так, перед выборами в бундестаг в 2021 году представители "Третьего пути" развесили в Мюнхене и некоторых городах Саксонии плакаты с призывом "повесить "зеленых". Несмотря на то, что поначалу партии удалось доказать законность подобной "агитации", позже суд изменил свое решение, постановив, что такие "избирательные плакаты" нужно снять.
Как говорят сами неонацисты, они ведут борьбу на трех фронтах: политическом, культурном, а также "борьбу за общество". При этом политическая борьба, с точки зрения представителей "Третьего пути", подразумевает участие в выборах, под культурной борьбой подразумевается "сохранение традиций", а борьба за общество связана с организацией определенного рода благотворительных акций, например, по помощи бездомным (но только если их сочтут немцами по происхождению), а также спортивных соревнований, в первую очередь, по боевым искусствам.
Представители "Третьего пути" принимали участие в демонстрациях против правительственных мер по борьбе с коронавирусом в Германии и распространяли теории, приуменьшающие опасность пандемии. В одной из статей на эту тему, обнародованной на сайте партии, говорилось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) используют пандемию как предлог для вывода из обращения наличных денег и что у главы ЕЦБ Кристин Лагард - еврейские корни.
Октябрьская акция на польской границе - лишь одна из ряда подобных провокаций, устроенных неонацистами в последние годы. Как напоминает Федеральное ведомство по охране конституции, в 2020 году "Третий путь" организовывал "национальные патрули" в ряде немецких городов с целью "защитить немцев от иностранных преступников".
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