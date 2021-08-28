 В Берлине тысячи людей протестовали против мер по борьбе с пандемией | Новости из Германии о Германии | DW | 28.08.2021

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Германия

В Берлине тысячи людей протестовали против мер по борьбе с пандемией

Недовольные политикой правительства ФРГ в области борьбы с пандемией COVID-19 вышли на протест, несмотря на запреты полиции на проведение ряда подобных акций.

Участник акции протеста в Берлине держит флаг Германии с надписью Меркель должна уйти

Лозунг одного из протестующих: "Меркель должна уйти"

Несколько тысяч человек вышли в субботу, 28 августа, на улицы Берлина, чтобы выразить протест против правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19. Полиция ранее запретила девять заявленных аналогичных демонстраций, в том числе митинг движения "Мыслящие нестандартно" (Initiative Querdenken). Из-за этого многие участники мероприятия поначалу шли по улицам без определенной цели, пишет агентство dpa. При этом некоторые группы собравшихся передвигались по городу в сопровождении полиции. Отдельные части правительственного квартала были перекрыты.

2000 полицейских для поддержания порядка

По данным пресс-службы полиции Берлина, для поддержания порядка на улицах полиция задействовала до 2000 человек, в том числе благодаря коллегам, прибывшим для этой цели из других федеральных земель. Кроме того, для наблюдения за акциями с воздуха были задействованы вертолеты.

Полиция в Берлине сопровождает участников акции против политики правительства ФРГ в области борьбы с пандемией COVID-19

Полиция сопровождала некоторые группы демонстрантов

По информации издания Die Welt, к вечеру 28 августа в Берлине было проведено 36 задержаний. Мероприятие не обошлось без стычек протестующих с полицией и нападений на службы правопорядка. Один полицейский получил травму. Когда участники шествия попытались сломать заграждения, преграждающие им путь в правительственный квартал, полиция применила слезоточивый газ.

По наблюдениям журналистов, большинство участников акции передвигались по городу без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Участник акции в Берлине против политики правительства ФРГ в области борьбы с пандемией COVID-19

Протестующий в маске в форме частицы вируса SARS-CoV-2

Сообщается, что против запрета на проведение демонстраций в выходные, 28 и 29 августа, было подано четыре срочных жалобы в административный суд. Три из них были отклонены, одна - удовлетворена. Таким образом, власти города разрешили организатору проведение акции с ожидаемым числом участников в 500 человек.

Акция под названием "Шествие любви"

В этот же день около 4000 человек под звуки музыки в стиле "техно" устроили в Берлине акцию под названием "Шествие любви". По заявлениям организаторов этого мероприятия, его целью было "подарить всем жителям города чувство взлета после пандемии и показать, как многогранна культура Берлина". При этом, как отмечает агентство dpa, и на этом мероприятии маски носили далеко не все.

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