В ФРГ остается высоким показатель распространения коронавируса

Семидневный средний показатель распространения коронавируса в Германии несколько вырос по сравнению с предыдущим днем. Как сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI), на утро понедельника, 6 декабря, он составил 441,9 случая на 100 тысяч жителей. Днем ранее значение индикатора равнялось 439,2 случая, а неделю назад - 452,4 случая.

Показатель распространения, который указывает на количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей за последние семь дней, стремительно рос с начала ноября, практически ежедневно обновляя максимумы. С начала декабря его значение удерживается на высоком уровне.

Суточный прирост случаев коронавируса

По данным RKI, в течение последних суток было зафиксировано 27 836 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Это на 1528 случаев меньше, чем неделей ранее, когда показатель достиг 29 364 случаев. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 6 185 961 человека, излечились - 5 120 100.

Кроме того, за последние 24 часа от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий в ФРГ скончался 81 пациент, неделей ранее - 73. С начала пандемии в стране зафиксировано 103 121 летальный исход, связанный с ковидом.

Число больных ковидом пациентов, находящихся в реанимации, в минувшую субботу выросло до 4781. В середине ноября власти Германии признали семидневный показатель госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тысяч жителей важнейшим критерием для введения антикоронавирусных ограничений. Последний раз он был обнародован в пятницу, 3 декабря, и составлял 5,52. Максимальной величины за все время пандемии - около 15,5 на 100 тысяч населения - семидневный коэффициент загруженности клиник достиг в рождественский период 2020 года.

Вакцинация от COVID-19 в Германии

По официальным данным, в ФРГ полностью вакцинированы от коронавируса не менее 57,4 миллиона человек - 69 процентов населения страны. Как минимум одну дозу вакцины получили 59,9 миллиона человек - 72 процента населения. 13,9 миллиона жителей Германии, или 16,7 процента, получили бустерную дозу прививки.

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