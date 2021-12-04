В своем последнем видеоподкасте Меркель призвала немцев к вакцинации

В своем последнем видеоподкасте на посту главы правительства ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) еще раз предупредила жителей Германии о предстоящих трудных неделях в связи с пандемией COVID-19 и призвала к совместным усилиям. "В разгаре четвертой волны пандемии мы оказались в очень серьезной ситуации, в некоторых частях нашей страны ее можно назвать не иначе как драматической", - указала и.о. канцлера в субботу, 4 декабря, призвав сограждан делать прививки.

"Неважно, первая ли это вакцинация или повторная. Помогает каждая прививка, - подчеркнула Меркель. - Максимально возможный уровень вакцинации поможет нам всем как стране преодолеть пандемию". Она упомянула о том, что лечение тяжелобольных пациентов приходится переносить из-за переполненных отделений интенсивной терапии и об "ужасающе большом количестве людей, которым вирус стоил жизни".

"К сожалению, нас ждут еще несколько трудных недель, которые мы сможем преодолеть только совместными усилиями", - сказала и.о. канцлера. В то же время Меркель поблагодарила всех, кто в "эти трудные времена" проявил благоразумие и придерживался правил: "Вы составляете подавляющее большинство в нашей стране".

По собственным подсчетам самой Ангелы Меркель, с июня 2006 года она более 600 раз обращалась к народу Германии в своем видеоподкасте. В среду, 8 декабря, бундестаг должен избрать Олафа Шольца ее преемником на посту германского канцлера.

Глава врачебной палаты за обязательную вакцинацию, но против принудительной

Президент Федеральной врачебной палаты (BÄK) Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt) выступает за обязательную вакцинацию, но предостерегает от принуждения к ней. "Мы говорим об обязательной вакцинации, а не о принудительной. Никого нельзя принудительно вакцинировать", - заявил он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. Однако, по его мнению, те, кто не подчиняется обязательной вакцинации, должны ожидать заметных ограничений на участие в общественной и коммерческой жизни.

Статистика распространения коронавируса в ФРГ

За последние сутки в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, зафиксировано 64 510 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения составляет более 6 миллионов. 378 пациентов скончались за минувшие 24 часа. Семидневный показатель заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2 несколько вырос: до 442,7 на 100 тысяч населения (накануне он составлял 442,1).

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение семи дней по состоянию на 3 декабря составляло 5,52. В середине ноября власти Германии признали этот показатель важнейшим критерием для введения антикоронавирусных ограничений. Максимальной величины за все время пандемии - около 15,5 на 100 тысяч населения - семидневный коэффициент загруженности клиник достиг в рождественский период 2020 года.

Смотрите также:

Многогранная Меркель Евро или кнут? В 2011 году, в разгар европейского долгового кризиса, испанский сатирический журнал El Jueves изобразил канцлера ФРГ в образе домины. "Клеймо или кнут?" - спрашивает она Мариано Рахоя, который на тот момент занимал пост главы правительства Испании. "Как получится", - хнычет он в ответ. Карикатурой журнал хотел сказать, что условия получения Испанией финансовой помощи были слишком жесткие.

Многогранная Меркель Сравнение с Гитлером Греция также оказалась в эпицентре европейского долгового кризиса. Стране было не выжить без финансовой помощи. Ангела Меркель пообещала содействие, но взамен потребовала жестких мер экономии. Греческая пресса, например, ежедневная газета Demokratie от 9 февраля 2012 года, проводит параллели с немецкой оккупацией Греции во время Второй мировой войны.

Многогранная Меркель Меркель в концлагере Аллюзии на "третий рейх" появляются и в польских газетах. В 2013 году правый еженедельный журнал Uwazam Rze изобразил Меркель в образе заключенной концлагеря. Поводом стал один немецкий телевизионный фильм, посвященный событиям Второй мировой войны. В Польше восприняли нарушением исторической правды то, как в фильме была показана польская Армия Крайова и как были представлены немцы.

Многогранная Меркель Покерфейс в Пекине Непроницаемое лицо и пронзительный взгляд - так изобразил Ангелу Меркель этот китайский журнал в декабре 2011 года, что говорит об определенном уважении к канцлеру ФРГ. Номер вышел накануне визита Меркель в Китай, где она обсуждала роль Китая в стабилизации еврозоны с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Многогранная Меркель Терминатор Меркель Имидж всесильного политика прочно приклеился к Меркель. В июне 2012 года британский политический журнал New Statesman изобразил канцлера ФРГ в образе Терминатора из одноименного боевика с Арнольдом Шварценеггером. По мнению журнала, Меркель является самым опасным немецким лидером со времен Адольфа Гитлера - и более опасным, чем такие правители, как Ким Чен Ын.

Многогранная Меркель Добрая Ангела В 2015 году имидж Меркель резко изменился. После того как Венгрия отказалась принимать сирийских беженцев и возникла угроза гуманитарной катастрофы, Меркель приняла судьбоносное решение: она открыла для беженцев границы Германии. Ее фраза "Мы справимся!" вошла в историю и принесла Меркель большую популярность, особенно за рубежом.

Многогранная Меркель Жаль, что не француженка Суровый имидж Ангелы Меркель времен кризиса еврокризиса остался в прошлом. Теперь международная пресса подчеркивает ее человечность. В 2015 году французский журнал Le Point вышел с заголовком: "Невероятная мадам Меркель. Если бы только она была француженкой..." и констатирует ее метаморфозу из "строгой" в "щедрую" мадам.

Многогранная Меркель Канцлер свободного мира В 2015 году журнал Time Magazine присвоил Ангеле Меркель титул "Человек года" и назвал ее "канцлером свободного мира". Она использует свое милосердие как оружие, говорится в публикации. Художник из Северной Ирландии Колин Дэвидсон, чей портрет Меркель украшает обложку, попытался уловить "достоинство, милосердие и человечность канцлера".

Многогранная Меркель Дежавю из Польши Милосердие и человечность все еще отказываются видеть в Ангеле Меркель польские СМИ. Еженедельный журнал Wpros в январе 2016 года вышел под заголовком "Они хотят снова контролировать Польшу". Фотомонтаж с канцлером ФРГ в окружении важных представителей ЕС, таких как тогдашний президент Еврокомиссии Юнкер, напоминает историческую фотографию Гитлера с его свитой.

Многогранная Меркель Критический взгляд изнутри В Германии имидж Ангелы Меркель существенно потускнел в результате ее позиции в отношении беженцев. На выборах 2017 года ее партия ХДС потеряла много голосов в пользу правоконсервативной AfD. Немцы начали обсуждать коалицию "Ямайка", которую могли бы образовать христианские партии с либералами и "зелеными". Так выглядели в то время страницы немецких газет и журналов.

Многогранная Меркель Конец эпохи В выборах 2021 года Ангела Меркель решила не участвовать. Она добровольно уходит с политической арены после 16 лет во главе правительства Германии. В прессе и книгах сейчас часто можно прочитать о конце "эпохи" как, например, в биографии, написанной Урсулой Вайденфельд. Автор: Беттина Бауман, Элла Володина

