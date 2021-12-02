На церемонии прощания Меркель поблагодарила медиков за борьбу с ковидом

В Берлине во дворе министерства обороны в четверг, 2 декабря, прошла торжественная церемония прощания с покидающей пост главы канцлера ФРГАнгелой Меркель(Angela Merkel) "Большая вечерняя заря" (Der Große Zapfenstreich). Из-за антикоронавирусных ограничений церемонию провели в ограниченном формате. На ней присутствовали около 200 человек, в том числе - 52 человека, занимавшие посты министров в правительствах, которые возглавляла за 16 лет правления Меркель.

Меркель поблагодарила медиков, борющихся с пандемией коронавируса

В одном из своих последних публичных выступлений в качестве главы правительства Меркель еще раз поблагодарила всех, кто оказывал помощь в борьбе с пандемией коронавируса. "Я хотела бы поблагодарить всех, кто всеми силами борется с пандемией", - сказала она, назвав врачей и медперсонал, а также "руки помощи в гуманитарных организациях и бундесвере".

В то же время исполняющая после парламентских выборов обязанности канцлера Меркель подвергла критике всех тех, кто, отрицая научные данные, сеет рознь в связи пандемии: "Там, где ненависть и насилие считаются законным средством отстаивания интересов, лежат границы нашей толерантности как демократов".

Прощание со шлягером из бывшей ГДР

По желанию Ангелы Меркель наряду с христианским гимном XVIII века "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Боже, мы славим тебя") оркестр бундесвера исполнил в ходе церемонии песни легендарных немецких исполнительниц из Западной и Восточной Германии - композицию "Für mich soll's rote Rosen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") актрисы и певицы Хильдегард Кнеф и шлягер 1970-х годов "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл цветную пленку") культовой панк-рокерши из ГДР Нины Хаген (Nina Hagen).

Выбор последней композиции Меркель объяснила тем, что эта песня ассоциируется у нее с ее юностью. Кроме того, этот шлягер не просто из бывшей ГДР, а из избирательного округа в земле Мекленбург - Передняя Померания, от которого она много раз избиралась в бундестаг. К этому округу принадлежит остров Хиддензе Балтийском море, и в песне Нины Хаген есть строчка про него: "Еще стояла облепиха на пляже Хиддензе" (Noch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee).

Высшая дань уважения Ангеле Меркель

Военный церемониальный акт проводов "Большая вечерняя заря" считается высшей данью уважения, которую вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Помимо федеральных канцлеров, этот обычай также используется для чествования федеральных президентов и министров обороны во время их ухода с постов. Традиция восходит к XVI веку. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн, и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы.

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