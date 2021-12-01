 Показатель заражаемости коронавирусом в ФРГ незначительно снизился | Новости из Германии о Германии | DW | 05.12.2021

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Германия

Показатель заражаемости коронавирусом в ФРГ незначительно снизился

Коронавирусом в Германии заражаются за сутки десятки тысяч человек, однако показатель загруженности палат интенсивной терапии примерно в три раза ниже, чем год назад, когда он достигал максимальной величины.

Женщина-врач в маске и очках в клинике в Ростоке

В палате интенсивной терапии университетской клиники в Ростоке

Семидневный показатель заражаемости коронавирусом в Германии снова несколько снизился. Институт имени Роберта Коха сообщил в воскресенье, 5 декабря, что он составил 439,2 случая на 100 тысяч населения по сравнению с 442,7 накануне.

В Германии от ковида за сутки скончались 94 пациента

За последние сутки в стране зарегистрированы 42 055 новых случаев инфицирования (это на 2346 случаев меньше, чем неделей ранее), 94 пациента скончались. Таким образом, число летальных случаев в связи с заражением инфекцией SARS-CoV-2 выросло до 103 040.

Число больных ковидом пациентов, находящихся в реанимации, выросло до 4805. В середине ноября власти Германии признали семидневный показатель госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тысяч жителей важнейшим критерием для введения антикоронавирусных ограничений. Последний раз он был обнародован в пятницу, 3 декабря, и составлял 5,52. Максимальной величины за все время пандемии - около 15,5 на 100 тысяч населения - семидневный коэффициент загруженности клиник достиг в рождественский период 2020 года.

Статистика по коронавирусу в России

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусом составил 32 602 случая, в течение последних 24 часов умерли 1206 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

В Москве, по данным оперативного штаба, выявлен 3301 новый случай инфицирования (92 человека скончались), в Санкт-Петербурге - 2420 (61), в Московской области - 2096 (57).

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 801 613 заразившихся коронавирусной инфекцией, 281 278 случаев закончились летальным исходом.

Накануне сообщалось, что в октябре в РФ был зафиксирован самый высокий месячный показатель смертности от коронавируса за все время пандемии.

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    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


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