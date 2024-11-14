В ЕС призывают внести Россию в финансовый "черный" список

Евродепутаты считают, что у Брюсселя есть достаточно оснований, чтобы включить РФ в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Еврокомиссия обещает тщательно рассмотреть вопрос.

Европейский парламент призывает Еврокомиссию включить Россию в список стран с высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма. Евродепутаты считают, что Москва финансирует агрессивную войну против Украины за счет коррупционных схем, позволяющих российскому режиму обходить международные санкции. Кроме того, по их мнению, в стране фиксируется высокий уровенькоррупции и организованной преступности, тесно переплетенной с государственными структурами.

Эту тему евродепутаты обсудили совместно с еврокомиссаром по вопросам финансовых услуг и финансовой стабильности Мейрид Макгиннес в ходе дебатов, прошедших в рамках пленарной сессии Европарламента в Брюсселе в среду, 13 ноября.

В международном "черном" списке России пока нет

Определением и соблюдением стандартов по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма на международном уровне занимается организация Financial Action Task Force (FATF). Она составляет "черные" и "серые" списки стран, нарушающих эти стандарты.

Россия стала участницей FATF в 2003 году, но в 2023 году ее членство было приостановлено из-за войны против Украины. С тех пор Киев дважды пытался добиться включения России в "черный" список FАTF, мотивируя это тем, что РФ представляет собой угрозу для мировой финансовой системы и поддерживает тесные связи с КНДР и Ираном, уже внесенными в список организации. Но оба раза против этого решения выступили несколько влиятельных стран-членов FATF, в частности Индия, Китай, Саудовская Аравия и ЮАР.

Евросоюз в целом придерживается стандартов FATF. Но в то же время Брюссель на основе собственной методологии проводит оценку финансовых угроз, потенциально исходящих от третьих стран, и составляет свой "черный" список государств с высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма. Если страна попадает в этот список, это означает, что во время финансовых транзакций банки ЕС будут применять к ее клиентам усиленные меры проверки.

Флаг Financial Action Task Force (FATF). Членство РФ в организации было приостановлено в 2023 году Фото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Оценка будет "тщательной и обоснованной"

До сих пор в ЕС считали, что 14 пакетов санкций, введенных против РФ из-за войны против Украины, в достаточной мере ограничивают финансовую активность России, но, похоже, Евросоюз готовится применить еще один жесткий механизм.

Ослабление возможностей России вести незаконную агрессивную войну против Украины является абсолютным приоритетом для ЕС, и именно для этого были разработаны санкционные пакеты против РФ, заверила евродепутатов Мейрид Макгиннес, открывая дебаты. Помимо санкций, Еврокомиссия готова рассмотреть и возможность внесения России в список третьих стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, но для этого, заявила она, "нам нужны веские юридические доводы, основанные на надежных доказательствах".

Еврокомиссар признала: в Брюсселе не ожидают, что в ближайшем будущем FATF достигнет консенсуса по включению России в свой список, поэтому Еврокомиссия начала рассматривать возможность провести собственную оценку рисков по отношению к РФ. "Я не могу предвосхищать результаты нашей оценки, но могу вас заверить, что она будет очень тщательной и юридически обоснованной. Если мы решим, что существуют веские технические основания для внесения России в список, мы, безусловно, привлечем Европарламент и Европейский Совет (чтобы его утвердить. - Ред.)", - сказала Макгиннес.

"Чтобы остановить войну, нужно закрыть каналы ее финансирования"

Включение страны в список стран с высоким риском в области отмывания денег означает, что участники финансового рынка информируются о подобных рисках при транзакциях в этой стране, поэтому необходимо применять к ней дополнительную комплексную проверку. И это в полной мере касается РФ, уверен немецкий депутат от Европейской народной партий Маркус Фербер (Markus Ferber). "С Россией ситуация предельно ясна: страна ведет незаконную агрессивную войну против Украины, финансирует терроризм в других странах, предпринимает активные попытки обойти введенные нами санкции", - изложил свои аргументы политик. Фербер считает, что FATF до сих пор не внес Россию в свой список не из-за того, что не знает об этих фактах, а потому что "страны БРИКС намерены блокировать это решение".

Евродепутат Маркус Фербер Фото: Martin Luy/DW

Несмотря на 14 пакетов санкций, направленных на то, чтобы ослабить возможности России вести войну против Украины, в финансовой системе ЕС "все еще остаются лазейки, и их нужно срочно закрыть", считает финский евродепутат от группы социалистов Ээро Хейналуома. "Если мы хотим остановить эту войну, мы должны закрыть каналы ее финансирования. Давайте проявим смелость по отношению к агрессору и внесем Россию в "черный" список", - призвал евродепутат.

"ЕС не будет прибежищем для грязных денег Путина"

"Москва не только ведет варварскую войну против Украины, убивая мирное население, но грязные российские деньги, которые текут через глобальные банковские системы и переводы криптовалюты, финансируют также и гибридную войну против Запада", - заявил Мариуш Каминьский, бывший министр внутренних дел Польши, который сейчас является евродепутатом от группы консерваторов. Он напомнил случаи отравления Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, диверсионную деятельность агентов российских спецслужб против объектов промышленной и транспортной инфраструктуры в Европе и подчеркнул, что "деятельность такого типа имеет свои источники и способы финансирования".

Член группы либералов от Франции Стефани Йон-Куртен считает, что, "отмывая грязные деньги, (...) Россия напрямую угрожает нашим демократиям". "Давайте защитим наших граждан, защитим целостность нашей финансовой системы и покажем, что Европа не является бессильной. Европейский Союз никогда не будет прибежищем для грязных денег Владимира Путина", - заявила евродепутат.