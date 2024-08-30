В ЕС спорят об идее лишить дипломатов РФ шенгенских льгот

Чехия требует от ЕС запретить российским дипломатам использование небиометрических паспортов и свободное перемещение в рамках Шенгена. У инициативы мало шансов на успех, считают эксперты.

Спустя два с половиной года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Москва ведет ассиметричную войну против Европы, а Европа предоставляет ассиметричные выгоды Кремлю, убежден министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Список претензий Праги к Москве начинается 2014 годом, когда двое чешских граждан погибли в результате взрыва на складе боеприпасов в городе Врбетице. Через четыре года, по словам чешских чиновников, двое сотрудников российских спецслужб, причастных к тому взрыву, Руслан Боширов и Александр Петров, в британском Солсбери попытались отравить двойного агента, в прошлом офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Причем оба раза - и в Англию, и в Чехию, они, как утверждают в Праге, путешествовали по поддельным небиометрическим паспортам.

Ян Липавский Фото: Teri Schultz/DW

Чехия уже запретила въезд в страну россиянам по небиометрическим паспортам, и министр Липавский хочет, чтобы другие страны-члены Евросоюза последовали этому примеру, особенно на фоне увеличения числа диверсий по всей Европе, которые, как полагают, как минимум связаны с Кремлем, а то и осуществляются им.

"Мы знаем, что российские дипломатические миссии обслуживают гибридную войну, которая ведется против Европы, - заявил Липавский в интервью DW. - У нас много случаев российских диверсий и детальной информации (о них. - Ред.). Я думаю, что спецслужбы полностью уверены в этом".

Прага: Надо лишить привилегий российских дипломатов

И сейчас чехи вновь обратились к коллегам из ЕС с просьбой, впервые высказанной ими десять месяцев назад - запретить аккредитованным в государствах Евросоюза российским дипломатам пользоваться преимуществами свободного передвижения в рамках Шенгенской зоны. Иными словами, запретить им выезд из страны, в которой они работают.

По оценкам чешских властей, в ЕС проживают более 3000 граждан РФ с диппаспортами, включая как официальных лиц, так и членов их семей. "Ни одна европейская страна не обязана предоставлять этим российским дипломатам привилегии на основе Шенгенского соглашения", - подчеркнул Ян Липавский.

Чехия запретила въезд в страну россиянам по небиометрическим паспортам Фото: VGVMEDIA/Pond5/IMAGO

Но у правительств других стран-участниц ЕС иное мнение на сей счет. Отправленное в июне главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю письмо, в котором говорилось о том, что российская агрессия и "планируемые диверсии и атаки российских спецслужб" требуют срочного обсуждения шенгенского вопроса, помимо его автора, министра иностранных дел Чехии, подписали его коллеги всего из семи государств - Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Нидерландов, Польши и Румынии.

Инициатива не получила достаточной поддержки, чтобы быть вынесенной на заседание Совета министров иностранных дел ЕС, несмотря на заверения Праги, что "эта мера значительно сузит оперативное пространство для агентов спецслужб России". Ян Липавский указывал в том письме, что традиционный у европейцев "страх возмездия" со стороны РФ был ожидаем. Но пояснял, что "мы рассматриваем потенциальный ответ России как гораздо меньшую цену, чем потенциальный ущерб, который российские дипломаты-агенты могут нанести по всей Европе".

Дипломатические войны стоят слишком много усилий

Элизабет Броу, научный сотрудник вашингтонского исследовательского центра AEI и автор книги "Дилемма защитника: выявление и сдерживание агрессии в "серой зоне", говорит, что понимает, из чего исходят противники чешской инициативы. "Россия со стопроцентной уверенностью сказала бы в ответ: "Европейские страны отозвали визы для наших дипломатов, мы сделаем то же самое, - сообщила она в интервью DW. - Именно так действует Москва. Эти дипломатические действия откроют новый фронт в противостоянии России и ЕС".

Броу не считает, что ЕС должен терпеть использование Кремлем привилегий в рамках Шенгена, но не думает, что на лишение таковых стоит тратить силы, потому что выгода будет относительно ограниченной. "Если российское власти хотят создать проблемы внутри Евросоюза, у них есть другие способы сделать это, помимо дипломатов, курсирующих по Шенгенской зоне", - уверена сотрудник AEI.

Она согласна с тем, что это был бы "сильный сигнал" президенту России Владимиру Путину, но такой сигнал может потребовать от ЕС существенных ресурсов, "чтобы понять, что делать, как мы будем реагировать", если Россия в ответ вышлет из Москвы европейских дипломатов. По словам Броу, это отвлечет внимание от того, "что должно быть главной миссией Запада: помочь Украине победить".

Ограничить возможности РФ в совершении диверсий

В то же время Элизабет Броу разделяет озабоченность Чехии по поводу способности России создавать хаос на территории ЕС. "Надо отдать им (россиянам. - Ред.) должное, они невероятно разнообразны в том, что касается видов деятельности, в которых они участвуют, и того, кого они привлекают к этой деятельности", - подчеркнула эксперт. И признала, что растущее число диверсий и тактик гибридного воздействия вызывает огромную озабоченность.

"Вредоносная деятельность России, направленная против наших стран, видится мне сродни приготовлению супа: они добавляют туда все, что у них есть в наличии, а если чего-то нет, то они используют что-то другое", - так образно описала сотрудник AEI свою позицию.

Чехия, однако же, не собирается отказываться от того, чтобы забрать с условной кремлевской кухни еще пару такого рода ингредиентов. "Я продолжаю лоббировать (инициативу с ограничением передвижения в Шенгене. - Ред.), мои коллеги-министры - мы работаем по разным дипломатическим каналам, чтобы объяснить важность такой меры", - резюмировал глава чешского МИД Ян Липавский.