Евросоюз готовит санкции против теневого флота России

Европейский парламент готовится принять резолюцию, призывающую принять "целенаправленные" меры против российского "теневого флота". Об этом сообщило в понедельник, 11 ноября, издание Politico. Такое решение, говорится в публикации, связано с тем, что Москва активно "уклоняется от санкций и рискует вызвать экологическую катастрофу".

Предложения Европарламента включают в себя санкции против судов, перевозящих российскую нефть, и усиление спутникового мониторнга и "целевых инспекций" танкеров со стороны Евросоюза. В резолюции также предлагается принять новые требования к морским судам, чтобы доказать наличие их страхования в европейских водах.

Politico: "Теневой флот" РФ разливает нефть по всему миру

Танкеры "теневого флота" России стали причиной как минимум девяти разливов нефти и нефтепродуктов, оставивших широкие нефтяные пятна на водной поверхности по всему миру, сообщало в октябре 2024-го Politico в своем совместном расследовании с некоммерческой журналистской группой SourceMaterial.

"Politico и SourceMaterial обнаружили сбросы повсюду от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики, все они связаны с "теневым флотом". Танкеры также прошли через оживленные судоходные коридоры, такие как Красное море и Панамский канал, что означает, что любая серьезная авария может нарушить международные торговые пути", - пишут журналисты, отмечая, что эта проблема значительно усугубилась после начала войны в Украине и введения санкций в отношении России.

Greenpeace: Россия использует не менее 192 устаревших танкера для "теневого флота"

В конце октября 2024 года международная неправительственная экологическая организация Greenpeace ("Гринпис") опубликовала расследование, из которого следует, что в "теневой флот" России для транспортировки нефти входят как минимум 192 устаревших танкера. При этом 171 из них хотя бы раз проходил через немецкую акваторию в Балтийском море и через часть Мекленбургской бухты за последние два года.