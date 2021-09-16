В ЕС начинает работу ведомство по борьбе с кризисами в сфере здравоохранения

В Европейском Союзе создано новое ведомство - Европейское управление реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA). Оно должно быть полностью готово к исполнению обязанностей с начала 2022 года, сообщила в четверг, 16 сентября, Еврокомиссия.

Оценка рисков, разработка новых медикаментов и расширение производства

В число задач нового управления входит предотвращение чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, таких как пандемия коронавируса. Оно будет оценивать возможные риски, поддерживать разработку новых медикаментов и прилагать усилия для расширения производственных мощностей.

"Мы должны быть подготовлены к следующему кризису в сфере здравоохранения", - заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Она указала на необходимость быстрее и эффективнее защищать жителей в условиях чрезвычайных ситуаций.

До 2027 года из бюджета Евросоюза на работу HERA будет направлено 6 млрд евро. Ведомство не получит отдельной штаб-квартиры, а будет базироваться в здании Еврокомиссии в Брюсселе. О создании нового ведомства ранее объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на фоне критики действий Брюсселя в борьбе с пандемией.

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