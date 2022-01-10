 В бундестаге ФРГ призвали США выступить с предложениями на переговорах с РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 10.01.2022

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Германия

В бундестаге ФРГ призвали США выступить с предложениями на переговорах с РФ

Предметом переговоров с Россией не может быть право Украины вступить в НАТО, заявил глава комитета по внешней политике. Он обвинил президента РФ в стремлении вернуть мир в прошлое.

Здание бундестага ФРГ

Здание бундестага ФРГ

Перед началом переговоров США и России в Женеве эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Михаэль Рот (Michael Roth) выразил надежду, что данная встреча станет началом новых мер по формированию доверия между двумя сторонами. "Россия теперь выступила с предложениями. Нам не следует категорично их отвергать, мы должны ответить собственными предложениями", - заявил глава парламентского комитета по внешней политике в эфире радиостанции Deutschlandfunk в понедельник, 10 января.

При этом Рот подчеркнул, что предметом переговоров с Москвой не может быть право Украины на вступление в НАТО. Вместе с тем в сфере разоружения есть обширное поле для переговоров, которое сейчас необходимо использовать, уверен депутат бундестага. Он напомнил, что в нынешней ситуации конкретную угрозу в свой адрес со стороны РФ ощущают также Польша и балтийские государства, и к этому необходимо относиться со всей серьезностью.

Но необходимо и говорить о возможностях деэскалации сложившейся ситуации, добавил бывший статс-министр в МИД Германии. В качестве одного из таких возможностей он назвал переговоры о запрете ракет ближней и средней дальности.

"Путин пытается вернуться в 19-20-й век"

Одновременно Рот обвинил российского президента Владимира Путина в стремлении разделить планету на американское и российское полушария. В то время как Запад пытается выстроить "мир порядка", основанный на "равных условиях мира и стабильности", Путин "по сути, возвращается в 19-й и 20-й век", отметил он.

"Это с нами сделать невозможно", - подчеркнул немецкий политик и призвал не допустить раскола НАТО и ЕС. При этом он напомнил, что Евросоюз имеет для российской экономики существенное значение, и назвал экономические санкции значительным средством дипломатии.

"Дипломатический марафон" в Женеве, Брюсселе и Вене

В тот же день в Женеве пройдут двусторонние переговоры представителей США и России Уэнди Шерман и Сергея Рябкова. Накануне заместитель госсекретаря США и замминистра иностранных дел РФ провели предварительные консультации, которые продолжались два часа. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, в ходе встречи Шерман "подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы". При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.

Еще через два дня состоится заседание Совета НАТО - Россия в Брюсселе, а на 14 января намечены консультации в Вене на встрече Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 9 января состоялась предварительная часть переговоров с США по вопросам безопасности.

Власти России, стягивающей в последние месяцы войска и военную технику к границе с Украиной, категорически отрицают планы военной операции на украинской территории и в свою очередь обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении учений возле российских границ. Они требуют юридически обязывающих гарантий безопасности, в частности, отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и от приема Украины в его состав.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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