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В ФРГ окончание бунта объясняют слабой поддержкой Пригожина

Евгений Жуков
3 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. В РФ в ночь на 24 июня ЧВК "Вагнер" подняла мятеж. DW следит за событиями 25 июня.

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Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из Ростова-на-Дону
Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из Ростова-на-ДонуФото: Alexander Ermochenko/REUTERS

На 487-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 25 июня (время московское).

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Чеченский спецназ "Ахмат" возвращается из Ростова-на-Дону в зону военных действий против Украины. Об этом сообщает ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на заявление командира подразделения Апты Алаудинова. "Ахмат" был переброшен в Ростов из-под Марьинки для подавления мятежа "Группы Вагнера".

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Мятеж ЧВК "Вагнер" в России, по мнению советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, "красноречиво объясняет", почему Киев "не видит возможным сегодня вести переговоры с путинской Россией". "А с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально выскальзывает из рук, как песок сквозь пальцы, а о стратегическое военное командование вытирают ноги все, кому не лень? - написал он в Twitter. - Этой шайке уже недолго существовать: в доме нет хозяина. Ситуация внутри России неконтролируемая, шаткая конструкция держится по инерции и на честном слове".

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Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули территорию Липецкой области, сообщили власти региона. "МЧС сообщает, региональный оперштаб подтверждает - ограничения сняты, Липецкая область вернулась к нормальной жизни", - говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства области.

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Вечером в субботу, 24 июня, МИД и Минобороны ФРГ, по информации Der Spiegel, проинформировали председателей комитетов бундестага по иностранным делам и обороне о развитии событий вокруг мятежа "вагнеровцев" в России. В ходе обсуждения политический директор МИДа Тьорвен Беллман (Tjorven Bellmann) и парламентский статс-секретарь министерства обороны Симтье Мёллер (Siemtje Möller) высказали предположение, что хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прекратил поход на Москву, поскольку не получил от российских государственных сил ожидаемой поддержки.

Никаких данных о содержании соглашения между Кремлем и Пригожиным, а также о местонахождении президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова обе представительницы германских министерств в ходе телефонных переговоров не предоставили. По информации Der Spiegel, на начало следующей недели запланировано экстренное заседание парламентских комитетов по иностранным делам и по обороне.

Хроника событий 25 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 июня 14.00 - 23.59 >>>

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