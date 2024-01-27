В Бангкоке завершились китайско-американские переговоры

Кроме прочего, глава МИД КНР Ван И и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили Тайвань, Украину и поставки Северной Кореей вооружений России.

Двухдневные переговоры между главой МИД Китая Ван И и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном завершились в столице Таиланда Бангкоке в субботу, 27 января.

"В ходе переговоров стороны провели откровенное, содержательное и плодотворное стратегическое общение по вопросам реализации консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Сан-Франциско, и правильного решения важных и чувствительных вопросов в китайско-американских отношениях", - сообщает на своем сайте китайское государственное информагентство "Синьхуа" . По его данным, основными темами беседы Ван и Салливана был диалог двух стран в сферах дипломатии, обороны, экономики, финансов, бизнеса и изменения климата, совместная борьба с наркоторговлей, проблемы искусственного интеллекта, а также "региональные и международные вопросы, включая Ближний Восток, Украину, Корейский полуостров и Южно-Китайское море".

В ноябре 2023 года президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели личную встречу в Сан-Франциско, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Призыв США к Пекину повлиять на Иран из-за хуситов

В свою очередь французское агентство AFP указывает, что важными темами беседы Ван и Салливана стали ситуация вокруг Тайваня и атаки йеменских повстанцев-хуситов на корабли в Красном море. Как пишет агентство со ссылкой на неназванную высокопоставленную чиновницу из Белого дома, эти переговоры, которые заняли в общей сложности около 12 часов, должны были подготовить почву для телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, запланированного на весну.

"Господин Салливан подчеркнул важность того, чтобы Пекин использовал свои рычаги влияния на Иран, чтобы призвать к прекращению (атак хуситов на корабли в Красном море. - Ред.) и положить им конец", - цитирует AFP свою собеседницу.

Сближение между РФ и Северной Кореей

Другой темой переговоров, по ее словам, были недавние испытания вооружений КНДР, а также наблюдающееся сближение между Пхеньяном и Москвой. "Я знаю, что мы глубоко обеспокоены недавними испытаниями оружия, мы глубоко обеспокоены укрепляющимися отношениями между Россией и КНДР и тем, что это может означать для намерений господина Кима (Ким Чен Ына. - Ред.)", - отметила чиновница.

По данным Вашингтона, режим в Пхеньяне поставил России несколько баллистических ракет и пусковые установки к ним. В начале января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна крепнет на фоне все большей изоляции России на международной арене, а в период новогодних праздников российские войска применили для обстрела Украины баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи.

Ракеты производства КНДР имеют дальность действия около 900 км. В администрации США предполагают, что в обмен на свою поддержку Пхеньян хочет получить от России военную технику, включая истребители, ракеты класса "земля - воздух", бронетехнику и передовые военные технологии. Это может угрожать безопасности Корейского полуострова и всего Индо-Тихоокеанского региона.

Стремление Тайваня к независимости

Ситуация вокруг Тайваня - еще один предмет разногласий между Вашингтоном и Пекином. На состоявшихся 14 января президентских выборах на Тайване явную победу одержал занимавший до сих пор пост вице-президента Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии. В ходе предвыборной кампании 64-летний Лай обещал продолжать курс Тайваня на независимость, проводившийся его предшественницей на посту президента - Цай Инвэнь.

Китай считает Тайвань своей суверенной территорией. Правительство в Пекине после выборов на Тайване заявило, что результаты голосования не предотвратят "воссоединение" Китая. В Пекине считают Тайвань мятежной провинцией, которая в случае необходимости должна быть возвращена в состав Китая с помощью военной силы.

Как пишет агентство "Синьхуа", во время переговоров с Джейком Салливаном 26 и 27 января министр иностранных дел КНР Ван И "подчеркнул, что вопрос Тайваня является внутренним делом Китая, а недавние выборы в Тайване не могут изменить основополагающий факт, что Тайвань - это часть Китая".

"Самый большой риск для мира и стабильности на пространстве, разделяемом Тайваньским проливом, исходит от "независимости Тайваня", которая также представляет собой самый большой вызов для китайско-американских отношений. Американская сторона должна придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике Китая и США, и претворять в жизнь свое обязательство не поддерживать "независимость Тайваня" и поддерживать мирное воссоединение Китая", - говорится в публикации китайского государственного информагентства.

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