США и Китай готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина

Си Цзиньпин предположительно приедет в США в ноябре на саммит АТЭС. В преддверии этого Джо Байден встретился с главой МИД Китая Ваном И.

США и Китай совместно работают над организацией встречи председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома в пятницу, 27 октября. Встреча лидеров стран должна состояться в рамках саммита блока Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (AТЭС), который будет проходить в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября, указано в сообщении.

Байден 27 октября встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Китая Ваном И. Он указал, что обе страны должны поддерживать открытые каналы связи и "ответственно подходить к вопросам конкуренции в своих отношениях". Кроме того, американский лидер призвал Пекин работать вместе над решением "глобальных проблем", а также выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, скончавшегося накануне.

Ван И обсудил отношения Китая и США с Блинкеном и Салливаномпалестино-

Глава МИД КНР прибыл в США 26 октября с трехдневным визитом. До встречи с Байденом он дважды встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Политики не делали каких-либо заявлений по итогам переговоров, но перед их началом Ван И указал на наличие не только разногласий, но и общих интересов США и Китая, а также на то, что "обеим странам необходим всеобъемлющий диалог".

Кроме того, китайского министра принял советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. На встрече обсуждались "ключевые вопросы двусторонних отношений США и Китая, конфликт между Израилем и ХАМАС, война России против Украины" и напряженные отношения Пекина и Тайваня, следует из соответствующего пресс-релиза Белого дома.

Поездка Вана И в США стала первым визитом высокопоставленного китайского политика в США за последние несколько лет, отмечает агентство Reuters. При этом в июне 2023 года Пекин выступил с резкой критикой Байдена, после того как тот приравнял китайского лидера к "диктаторам" в одном из заявлений.

Россия также приглашена на саммит АТЭС

Саммит АТЭС, на полях которого ожидается встреча Байдена и Си, проходит ежегодно на территории одного из 21 государств, входящих в блок. Встречи АТЭС традиционно посещают лидеры его стран-участниц.

В АТЭС также входит Россия, но президент РФ Владимир Путин в 2022 году отказался от поездки на очередной саммит блока в Бангкоке - страну на мероприятии представлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. По итогам этой встречи ее участники осудили войну РФ против Украины.

В сентябре Белый дом указал, что хотя Россия примет участие в саммите в Сан-Франциско, непосредственно Путина на это мероприятие не пригласят. Вашингтон среди прочего объяснил свое решение "санкционными ограничениями". С организацией визита Владимира Путина в страну также могли бы возникнуть сложности ввиду того, что Международный уголовный суд ранее выдал ордер на его арест - на фоне этого Путин в 2023 году уже отказался от ряда зарубежных поездок, в том числе от личного участия в саммите БРИКС в ЮАР.

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