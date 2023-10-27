Скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян перенес внезапный сердечный приступ и, несмотря все на попытки медиков реанимировать политика, скончался в ночь на пятницу, 27 октября, в Шанхае, сообщила китайская государственная телекомпания CCTV. Последние несколько дней перед смертью Ли Кэцян находился на восстановлении в Шанхае, указывает CCTV, не приводя деталей.

На посту премьера Госсовета КНР - высшего государственного исполнительного органа в Китае - Ли Кэцян находился с марта 2013-го по март 2023 года. Агентство dpa сопоставляет эту должность с должностью премьер-министра в других странах.

В последние годы Ли терял свое влияние

Ли, получивший образование экономиста, некогда считался одним из ведущих кандидатов на пост руководителя Коммунистической партии Китая (КПК), но в последние годы председатель КНР Си Цзиньпин "все чаще отодвигал его на второй план", указывает dpa. Так, пост премьера Госсовета КНР в 2023 году занял Ли Цян, которого нередко называют правой рукой Си Цзиньпина.

Сам же Ли Кэцян покинул эту должность, так как переизбираться на нее третий срок не позволяло законодательство КНР. А до этого он не вошел в действующий состав Центрального комитета КПК, хотя генсеком ЦК, вопреки ограничениям, был в очередной раз избран Си Цзиньпин.

Ли Кэцян как лицо Китая

В должности главы Госсовета КНР Ли Кэцян неоднократно представлял КНР на переговорах с Евросоюзом, а также встречал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель во время ее визита в Китай в 2019 году.

Хотя Ли в своих интервью высказывался за "процветание Европы", это не убеждало Брюссель в искренности китайской правящей партии, подчеркивает dpa. К примеру, Ли Кэцян традиционно представлял Китай на встречах в формате "16+1", в ходе которых обсуждается сотрудничество Пекина с 16 государствами Центральной и Восточной Европы. Формат этих встреч не раз вызывал обеспокоенность Брюсселя - критики указывали, что во внешней политике КНР нередко придерживается принципа "разделяй и властвуй", что может навредить единству ЕС.

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