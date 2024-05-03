В Абатском районе Тюменской области ожидают пика половодья

Спасатели укрепляют дамбы и временные земляные насыпи на реке Ишим. В Кургане уровень воды в реке Тобол снижается.

Российские регионы продолжают бороться с последствиями наводнений, вызванных весенними паводками и дождями. В пятницу, 3 мая, в Абатском районе Тюменской области ожидается пик половодья, предупреждает в Telegram губернатор региона Александр Моор.

"Продолжаются работы по патрулированию и укреплению защитных сооружений вдоль федеральной трассы", - говорится в его посте.

По данным МЧС России, утром 3 мая уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся на 4 см и составляет сейчас 1236 см. В Викуловском районе Тюменской области за сутки также был зафиксирован подъем воды на 22 см - до уровня в 1150 см. Там спасатели оповещают население о возможном затоплении и необходимости эвакуации, указано в сообщении МЧС.

Между тем в районе села Ильинка в Тюменской области уровень воды в реке Ишим снизился за сутки на 7 см - до 835 см. В городе Ишим он уменьшился на 10 сантиметров и составляет на данный момент 1041 см, следует из заявления ведомства. "На реке Ишим на гидропосту Ильинка, а также в городе Ишиме - стабильный спад воды", - подтвердил губернатор Моор.

В то же время уровень реки Тобол в селе Упорово Тюменской области за сутки повысился на 16 см. "Максимума паводок в этом районе достигнет 6-9 мая. В Ялуторовске пик ожидается 9-10 мая", - написал глава региона.

Всего, по данным МЧС на 3 мая, в Тюменской области свои дома из-за наводнения были вынуждены покинуть 6500 человек. Затопленными остаются в регионе 361 жилой дом и 523 дачных дома, а также 3169 приусадебных участков и 30 участков автодорог, указывают в МЧС.

Ликвидация последствий наводнения в Оренбуржье

В Оренбургской области, по данным ведомства, затопленными остаются 4621 жилой дом и 8528 приусадебных участков. К 3 мая пострадавшим в регионе было доставлено около 3,9 тысячи тонн гуманитарной помощи, отмечает пресс-служба МЧС.

Снижение уровня воды в Кургане

Тем временем уровень воды в реке Тобол в Кургане снижается, фиксируют в министерстве. По данным МЧС, там он сейчас составляет 804 см. "За сутки специалисты чрезвычайного ведомства откачали 37 000 кубометров воды", - передает министерство. Затопленными остаются в регионе 602 жилых и 6526 дачных домов, а также 6 низководных мостов и 11 участков автодорог.