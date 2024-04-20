Ситуация с паводками в РФ и Казахстане остается тяжелой

В России число пострадавших от паводков домов составляет более 16 тысяч. В Казахстане на фоне бедствия были эвакуированы более 118 тысяч человек.

Ряд регионов России продолжает бороться с вызванными паводками наводнениями, во многих районах вода в реках продолжает подниматься, следует из сообщений местных жителей и региональных властей утром в субботу, 20 апреля.

Тюменская область

Как уведомляет в Telegram администрация города Ишима Тюменской области, на подступе к городу - у поселка Плодопитомник Ишимского района - размыло временную насыпь. Однако дамба, которая была построена, чтобы защитить населенных пункт, находится в исправном состоянии, следует из поста. "В зонах возможного подтопления эвакуация была проведена заблаговременно", - указывает администрация.

Судя по гидрологическому бюллетеню за 20 апреля, уровень воды в реке Ишим у города Ишим к 8.00 этого дня составил 911 см, превысив опасную отметку в 850 см. За сутки уровень воды поднялся там более чем на два метра. С 8 апреля в регионе действует режим ЧС.

В Казанском районе Тюменской области отрезанными оказались деревни Песчаное и Малая Ченчерь, а также село Огнево, сообщила 20 апреля в Telegram глава района Татьяна Богданова .

Как передает МЧС России, на реке Ишим были проведены взрывные работы и устранен затор в районе пешеходного моста, "продолжаются работы по увеличению высоты дамбы и возведению временных земляных насыпей".

Курганская область

В Кургане, по данным городской администрации, уровень воды в реке Тобол за 12 часов не изменился и составляет по-прежнему 1013 см. Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на правительство Курганской области, на некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров. В частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению.

"Дамба в районе Вороновки продолжает испытывать высокую гидравлическую нагрузку. Укрепительные работы проведены. Ведется окарауливание, бригады готовы к устранению возможных протечек", - цитирует агентство сообщение региональных властей.

Наводнение в Курганской области Фото: Donat Sorokin/TASS/dpa/picture alliance

18 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года. По его данным, затопленной оказалась правобережная часть Кургана, где расположено более ста садовых некоммерческих товариществ и несколько микрорайонов.

Между тем агентство ТАСС передало утром 20 апреля со ссылкой на оперативные службы, что количество пострадавших от наводнений жилых домов в России за сутки уменьшилось на 1 тысячу, составив около 16 258. Затопленных приусадебных участков также стало меньше - их число за сутки сократилось на 1245, составив 31 141.

По данным агентства, в России от паводков уже пострадали 83 низководных моста и 92 участка автомобильных дорог. "Больше всего жилых домов и приусадебных участков за сутки от воды освободилось в Оренбургской области - 1 117", - заявил собеседник ТАСС в оперативных службах.

Оренбургская область

МЧС России также сообщает, что "в Оренбургской области более тысячи жилых домов освободилось от воды". "За обстановкой в регионе следят и с земли, и с воздуха. Часть сил и средств передислоцированы на наиболее сложные участки", - передает ведомство.

По его данным, в зоне наводнения в регионе остаются порядка 14 000 жилых домов и более 21 000 приусадебных участков. "В Орске продолжают откачивать воду, работают насосные станции, делаются дренажные и сливные канавы. Всего за сутки в регионе откачено около 33 000 тонн воды. Ведется дезинфекция освобожденной от воды территории", - говорится в сообщении министерства в Telegram.

Казахстан

Между тем МЧС Казахстана проинформировало 20 апреля, что из-за паводков в эвакуационных пунктах в стране остаются 8786 человек, в том числе 3814 детей. Вернуться в свои дома смогли 21 494 человек.

Как следует из сообщения ведомства, затопленными остаются 5862 частных жилых дома и 1065 дворовых территорий в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

Последствия паводков в Казахстане Фото: Turar Kazangapov/REUTERS



На сегодняшний день 44 населенных пункта остаются без транспортного сообщения, там "созданы и доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов", указывают также в казахстанском МЧС.



Со своей стороны агентство "Интерфакс" напоминает, что весенние паводки в Казахстане стали самыми масштабными за последние 80 лет, особенно сильно пострадали Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области. Всего с начала паводка с затопленных территорий были эвакуированы более 118 тысяч человек.