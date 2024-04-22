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Уровень воды в Ишиме превысил исторический максимум

Ольга Лебедева
22 апреля 2024 г.

Вода в Ишиме в районе одноименного города Тюменской области поднялась до 10,64 м и начала снижаться. В Курганской области уровень воды также снижается. В Оренбургской области восстанавливается инфраструктура.

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Наводнение в Тюменской области
Наводнение в Тюменской областиФото: Sergei Rusanov/AP/dpa/picture alliance

Уровень воды в Ишиме в районе города Ишим Тюменской области обновил исторический максимум. Утром в понедельник, 22 апреля, этот показатель составил 10,64 м, при этом интенсивность подъема воды сократилась, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменская область: наводнение перемещается в Абатский район

По его данным, в настоящее время наводнение перемещается вниз по течению Ишима, в Абатский район. "Там сосредоточена большая группировка сил и средств", - написал глава региона в Telegram. Кроме того, вода уходит в Казанском районе, в ближайшее время проведут дезинфекцию в двух населенных пунктах, добавил Моор. 

Позже в тот же день информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города начал снижаться, к 16 часам (14 часов мск) он опустился на 2 см до 10,62 м. При этом в селе Абатское данный показатель возрос за 4 часа на 19 см до 720 см при критической отметке 960 см, указывается далее.

Тем временем из соседней Курганской области в регион переходит волна по реке Тобол. "Видим интенсивный подъем в селе Коркино. В селе Упорово провели учения для караулов", - написал тюменский губернатор. По его информации, в регионе затоплены 18 населенных пунктов, эвакуировано более трех с половиной тысяч человек.

Курганская область: уровень воды в Тоболе снижается

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за 18 часов к утру 22 апреля упал на 14 см до 985 см, пишет "Интерфакс". Самый высокий уровень воды у гидропоста в Кургане (1015 см) был достигнут днем 19 апреля.

Между тем, по данным "Агентства", в Курганской области затопило старые урановые скважины на месторождении "Добровольное", из которых радиоактивный раствор мог попасть в Тобол. Скважины в Звериноголовском районе, где добывали уран, попали в зону затопления, которая была обозначена на карте, опубликованной администрацией Кургана 11 апреля.

Оренбургская область: работы по восстановлению инфраструктуры

В Оренбургской области наблюдается "замедление паводковых процессов" и ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, уборке территорий и возобновлению снабжения в многоквартирных домах и частных владениях, сообщил губернатор региона Денис Паслер. "Подтопленными остаются 12 302 жилых дома, из них - 55 многоквартирных, 19 743 приусадебных участка на территории 14 муниципальных образований в 68 населенных пунктах и 44 СНТ. За сутки освободилось от воды 708 жилых домов и 819 приусадебных участков", - написал он в Telegram.

Пресс-служба оренбургского губернатора сообщила о возобновлении водоснабжения жителей части областного центра, которое было прервано после выхода из строя большой части скважин Ново-Сакмарского водозабора. "Водоснабжение в северной части и Промышленном районе Оренбурга возобновлено в полном объеме. Ново-Сакмарский водозабор работает в штатном режиме", - указывается в заявлении.

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