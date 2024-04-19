Жителей юга Тюменской области призвали к эвакуации

Уровень воды в Ишиме в пределах одноименного города подбирается к опасной отметке, а в Тоболе в Курганской области превысил 30-летний максимум. В Оренбурге и Орске идут восстановительные работы.

В ряде регионов России продолжается борьба с наводнением и его последствиями. Губернатор Тюменской области Александр Моор в пятницу, 19 апреля, призвал жителей населенных пунктов, расположенных ниже села Казанское по течению Ишима, как можно быстрее эвакуироваться. "Такого уровня воды не было с 1947 года", - отметил глава региона, разместив в Telegram-канале кадры аэрофотосъемки из окрестностей Казанского.

Уровень воды в реке Ишим на гидропосту в одноименном городе к полудню 19 апреля вырос до 750 сантиметров, однако не преодолел критическую отметку в 800 см, следует из официальных данных. Сутками ранее показатель составлял 483 сантиметра. В селе Ильинка примерно в 75 километрах к югу от Ишима уровень воды за сутки понизился на семь сантиметров и достиг 883 см. Однако показатель по-прежнему находится выше опасного порога в 800 см. В Ишиме продолжают укреплять дамбу, отметило управление МЧС по региону.

Отрезан доступ к девяти населенным пунктам

В то же время число отрезанных наводнением населенных пунктов Тюменской области выросло до девяти, сообщила противопожарная служба региона. Дорожное сообщение прекращено в деревне Малая Ченчерь Казанского района и деревнях Орловка и Кошкарагай Ишимского района. По сведениям областного управления МЧС, затопленными остаются 93 домовладения.

Тем временем в двух храмах Казанского района на юге пострадавшего региона прошли молебны о защите от затопления. Кроме того, молебенное пение о защите от наводнения по инициативе властей Ишима совершили на борту самолета во время облета этого города.

Курганская область: Укрепление дамбы и 30-летний максимум уровня воды

Между тем в Курганской области к вечеру 18 апреля уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года, заявил губернатор региона Вадим Шумков. В Кургане укрепили дамбу в микрорайонах Вороновка и Восточный, увеличив ее высоту до 11,5 метра.

Разлив Тобола в Курганской области Фото: Donat Sorokin/Tass/dpa/picture alliance

В области сохраняется напряженная ситуация, подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков. В регионе затоплены 1941 жилой дом и 3380 дачных домов, отметили в областном управлении МЧС. Режим чрезвычайной ситуации действует в регионе с 8 апреля. В ближайшие дни МЧС ожидает подъем уровня воды у Кургана и в Кетовском округе.

Оренбургская область: снижения уровня воды в реках

В Оренбургской области в зоне паводка остаются 15 042 жилых дома и 22 327 дачных домов, указало МЧС по региону. Уровень воды в реках в большинстве районов понижается, добавило ведомство. В Орске и Оренбурге, которые больше всего пострадали от наводнения, спасатели ведут аварийно-восстановительные работы.