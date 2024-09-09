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В 2023 году от кассетных снарядов пострадали 219 человек

Ольга Лебедева
9 сентября 2024 г.

Не менее 118 человек были ранены или убиты в результате прямых ударов кассетными боеприпасами, еще 101 - от детонации ранее не взорвавшихся снарядов, заявила организация Handicap International.

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Различные виды неразорвавшихся кассетных боеприпасов
Различные виды неразорвавшихся кассетных боеприпасовФото: Nabil Mounzer/epa/dpa/picture alliance

В 2023 году зарегистрированы 219 новых случаев гибели и ранения людей кассетными боеприпасами, заявила гуманитарная организация Handicap International. Из них не менее 118 человек стали жертвами прямых ударов кассетными боеприпасами, еще в 101 случае люди пострадали от детонации ранее не взорвавшихся снарядов, указывается в отчете организации, представленном в понедельник, 9 сентября, в Мюнхене.

Почти половина пострадавших - дети

Большинство пострадавших от кассетных снарядов - мирные жители, в 2023 году их доля составила 93 процента. Особенному риску подвергаются дети: 47 процентов всех жертв неразорвавшихся кассетных боеприпасов были несовершеннолетними.

При этом фактическое число погибших и раненых в результате применения запрещенных кассетных боеприпасов гораздо выше, уверены авторы доклада "Cluster Munition Report 2024", подготовленного неправительственными и гуманитарными организациями.

По их данным, в 2023 году кассетные бомбы применяли вооруженные силы и России, и Украины. С начала полномасштабной войны РФ против соседней страны кассетными боеприпасами были убиты или ранены более 1000 человек, отмечается в докладе. Кроме того, правозащитники зафиксировали применение кассетных снарядов в Мьянме и Сирии. Ни одна из этих стран не присоединилась к международному договору о запрещении кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы опасны и после окончания военных действий

Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая использование, передачу и накопление таких вооружений, вступила в действие в августе 2010 года. На сегодняшний день ее подписали 124 государства и ратифицировали 112.

Разрываясь, кассетные снаряды разбрасывают большое число - до тысячи - суббоеприпасов, которые рассеиваются на большой территории. Люди, которые остаются в живых после взрыва кассетных бомб, часто теряют конечности или получают тяжелые, иногда множественные, травмы жизненно важных органов. Правозащитники предупреждают, что эти боеприпасы не различают гражданские и военные цели и могут приводить к жертвам даже спустя долгое время после окончания военного конфликта из-за сложностей их обнаружения.

В 2022 году этим запрещенным видом вооружений были ранены либо убиты 1172 человека, это наивысший показатель с начала публикации ежегодных отчетов в 2010 году. Организация Handicap International работает более чем в 30 странах мира, ее команды поддерживают пострадавших и их семьи.

 

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