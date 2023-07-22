Оператор DW был ранен российскими кассетными боеприпасами

В результате российского обстрела кассетными боеприпасами тренировочной площадки украинских военнослужащих в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области в субботу, 22 июля, получил ранение оператор медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко.

Атака произошла в 23 километрах от линии фронта, в 12.10 по местному времени (совпадает с московским), когда съемочная группа DW вела репортаж о подготовке украинских военных. При обстреле один служащий ВСУ погиб, еще несколько получили серьезные ранения.

Сейчас Евгений Шилко находится в украинской больнице, его состояние оценивается как стабильное. Автомобиль, на котором передвигались журналисты, также получил повреждения. По предварительным данным, целью российского обстрела была тренировочная площадка украинских военных.

Коллега раненого сотрудника DW о случившемся

"Мы снимали украинскую армию во время тренировки в стрельбе по мишеням, как вдруг услышали несколько взрывов,- рассказывает наш коллега, корреспондент DW Матиас Бёлингер (Mathias Bölinger). - Мы легли, последовали новые взрывы, мы увидели, что люди ранены. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами".

"Я очень рад, что жизни Евгения Шилко ничего не угрожает, и желаю ему скорейшего выздоровления. Журналисты ежедневно рискуют своей жизнью, освещая российскую агрессивную войну, - они заслуживают моего глубочайшего уважения и благодарности. Несмотря на все принимаемые меры безопасности и удаленность от российского фронта, работа наших коллег в зоне боевых действий остается опасной", - заявил, комментируя произошедшее, генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg).

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