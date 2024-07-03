Литва намерена выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам

Законопроект о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам рассмотрит литовский Сейм. По мнению Минобороны, Литве необходимо выйти из конвенции из-за кардинальных изменений ситуации в сфере безопасности.

На фоне продолжающейся военной агрессии РФ против Украины Литва намерена выйти международной Конвенции по кассетным боеприпасам. В среду, 3 июля, правительство балтийской страны одобрило подготовленный министерством обороны законопроект, который будет представлен на обсуждение парламента. Решение также должен поддержать президент Литвы Гитанас Науседа, который уже сигнализировал свое согласие.

Минобороны Литвы: Кассетные боеприпасы - высокоэффективное средство обороны

По оценке литовского Минобороны, денонсация конвенции является целесообразной в связи с кардинально изменившейся ситуацией в сфере национальной безопасности страны. Ведомство считает, что Литва должна иметь возможность использовать кассетные боеприпасы, поскольку они являются высокоэффективным средством обороны.

При этом, по мнению Вильнюса, нет никаких сомнений, что Россия и Беларусь в случае вооруженного конфликта будут применять кассетные бомбы и тем самым получат военное преимущество. Если Литва не выйдет из Конвенции по кассетным боеприпасам, то даже ее союзники не смогут использовать это оружие на ее территории либо транспортировать его, подчеркнул министр обороны Лауринас Касчюнас. "Это полностью лишает равновесия весь восточный фланг и, вне всяких сомнений, требует решения", - добавил он.

Другие государства балтийского региона - Эстония, Латвия, Финляндия и Польша, как и США, Китай, Украина и Россия, не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую использование, передачу и накопление таких вооружений.

Конвенция по кассетным боеприпасам

Конвенция вступила в действие в августе 2010 года. На сегодняшний день ее подписали и ратифицировали более 100 государств, включая Германию.

Разрываясь в воздухе, кассетные снаряды разбрасывают большое число более мелких суббоеприпасов. Люди, которые остаются в живых после взрыва кассетных бомб, часто теряют конечности или получают тяжелые, иногда множественные, травмы жизненно важных органов. Кроме того, особые споры вызывает тот факт, что значительное число суббоеприпасов из кассетных бомб не детонирует, а остается на месте в виде неразорвавшихся снарядов, подвергая опасности мирное население.