В 2022 году от кассетных бомб пострадали 1172 человека

Высокий показатель 2022 года вызван главным образом войной в Украине, указывается в докладе ICBL-CMC в Женеве. 95 процентов убитых и раненых такими боеприпасами - мирные жители.

Гуманитарные организации фиксируют все большее число пострадавших от кассетных боеприпасов в мире. В 2022 году этим запрещенным видом вооружений были ранены либо убиты 1172 человека, это наивысший показатель с начала публикации ежегодных отчетов в 2010 году, заявила во вторник, 5 сентября, в Женеве организация Международная кампания по запрету противопехотных мин и кассетных боеприпасов (ICBL-CMC).

Высокий показатель 2022 года связан главным образом с применением кассетных боеприпасов в Украине, указывается в соответствующем докладе. Кроме того, случаи ранений или гибели людей от таких снарядов зафиксированы в прошлом году в Азербайджане, Ираке, Йемене, Лаосе, Ливане, Мьянме и Сирии. 95 процентов всех случаев приходится на гражданское население, сообщила организация.

Большинство жертв кассетных боеприпасов зарегистрировано в Украине, где от них пострадали 890 человек. Это свидетельствует прежде всего о широком использовании запрещенных снарядов Россией, уверены эксперты ICBL-CMC. Кассетные боеприпасы использовали в боевых действиях против РФ и украинские вооруженные силы, напомнили они. Решение администрации США о поставке таких бомб Киеву, принятое в июле 2023 года, является "опасным прецедентом", его должны осудить все участники Конвенции по кассетным боеприпасам, включая Германию, убеждены в ICBL-CMC.

Необходимо "систематически осуждать применение этого варварского оружия"

Организация призвала мировое сообщество "систематически осуждать использование этого варварского оружия и привлечь к ответственности виновных за его применение". "То, что гражданские люди спустя 15 лет после запрета кассетных боеприпасов продолжают гибнуть от этого вида оружия, является беспринципным", - заявила Мэри Уэрхем из международной правозащитной организации Human Rights Watch, составлявшей этот доклад. Правозащитники предупреждают, что эти боеприпасы не различают гражданские и военные цели и могут приводить к жертвам даже спустя долгое время после окончания военного конфликта.

Разрываясь, кассетные снаряды разбрасывают большое число суббоеприпасов. Люди, которые остаются в живых после взрыва кассетных бомб, часто теряют конечности или получают тяжелые, иногда множественные, травмы жизненно важных органов. В 2022 году 185 человек были ранены или убиты кассетными снарядами, оставшимися после окончания боевых действий, указала организация.

Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая использование, передачу и накопление таких вооружений, вступила в действие в августе 2010 года. На сегодняшний день ее подписали 124 государства и ратифицировали 112. Следующая конференция государств-участников конвенции пройдет 11-14 сентября в Женеве. США и Украина не являются участниками конвенции. Организация Handicap International работает более чем в 30 странах мира, ее команды поддерживают пострадавших и их семьи.

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