Украина запретит пленным россиянам звонить домой

Украина ужесточит условия содержания в плену российских военных, лишив их возможности совершать телефонные звонки родным. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил в субботу, 7 сентября, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен пояснил, что российским военным в плену ранее было предоставлено право на звонки на родину, хотя это и не требуется согласно Женевским конвенциям, определяющим условия содержания военнопленных. При этом у россиян останется право на переписку, которое закреплено в международных соглашениях.

Украина ужесточила условия содержания в плену после видео с расстрелами

Лубинец сообщил об изменении отношения Киева к российским военнопленным, комментируя сообщения о расстреле солдат ВСУ, пытавшихся сдаться в плен РФ. В начале сентября американский телеканал CNN опубликовал два таких ролика.

Первый видеоролик, как утверждается, был снят в конце августа в районе Покровска Донецкой области. На нем видно, как трое украинских военных встают на колени, а затем падают и лежат на земле. Второе видео, по данным телеканала, было снято в мае в районе Работино в Запорожской области. На нем военнослужащие ВСУ по одному вылезают с поднятыми руками из блиндажа, после чего один из военных российской армии приказывает другому расстрелять их - и тот стреляет украинцам в спину.

Комментируя эти случаи, Лубинец заявил, что украинская сторона при обращении с военнопленными "к сожалению или к счастью" не может вести себя подобным образом, но все же меняет "некоторые вещи". Он отметил, что ранее в Украине было "много дискуссий" по поводу права на звонки для россиян из плена.

Вероятно, омбудсмен упоминает петицию к Кабинету министров Украины с просьбой запретить военнопленным из РФ звонки домой, созданную весной 2024 года. Однако тогда премьер-министр страны Денис Шмыгаль объяснил такие преференции для россиян тем, что подобные условия позволят им не бояться сдаваться в плен.

Украине известны десятки случаев издевательств над пленными со стороны РФ

Офис генерального прокурора Украины расследует как минимум 28 случаев расстрелов украинских военнопленных, произошедших с начала полномасштабного российского вторжения в страну. В этих инцидентах погибли в общей сложности 62 украинских военнослужащих - и это только известные правоохранителям данные.

Помимо сообщений об убийствах, Украине известны десятки случаев издевательств над захваченными в плен РФ солдатами ВСУ и участниками теробороны. Кроме того, СМИ сообщали как минимум о нескольких случаях смертей украинских военнопленных в российских тюрьмах, произошедших при невыясненных обстоятельствах.

По данным Киева, по состоянию на начало лета 2024 года в плену РФ находилось как минимум 8000 украинцев. При этом часть этих людей не являлись комбатантами, а были похищены - зачастую такие случаи происходили на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".