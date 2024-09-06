CNN опубликовал видео расстрела сдающихся украинских военных

Телеканал утверждает, что получил записи расстрелов пленных от украинских военных. Они были сняты в районе Работино и Покровска.

Американский телеканал CNN опубликовал видео, как утверждается, расстрела сдающихся в плен украинских военных. Записи появились на его сайте в пятницу, 6 сентября.

Первый видеоролик, как утверждается, был снят в конце августа в районе Покровска Донецкой области, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. На нем видно, как три украинских военных встают на колени, а затем падают и лежат на земле.

Второе видео, по данным телеканала, было снято в мае в районе Работино в Запорожской области. На нем военнослужащие ВСУ по одному вылезают с поднятыми руками из блиндажа, после чего один из военных российской армии приказывает другому "обнулить" их. Затем тот стреляет им в спину.

Генпрокурор Украины: Ведется расследование 28 подобных инцидентов с начала войны

По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, которые приводит в своей публикации CNN, его ведомство расследует 28 подобных инцидентов с начала войны, в которых погибли в общей сложности 62 украинских военнослужащих. Журналисты же пишут, что источники в украинской разведке предоставили им список из 15 случаев, когда украинские комбатанты были убиты, а не взяты в плен.

Костин в разговоре с CNN назвал предполагаемые убийства военными преступлениями и частью спланированной политики Кремля. Он отметил, что убийство без суда и следствия военнопленного, который показывает, что сдается в плен без оружия, нарушает правила ведения войны.

Минобороны РФ, как сообщил CNN, на просьбу прокомментировать обвинения украинской стороны не ответило.

Омбудсмен Украины обратился в ООН из-за видео с головой украинского военного

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 16 августа написал в своем Telegram-канале, что обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в связи с появлением в Сети видео, изображающего, как утверждается, насаженную на шест голову украинского военнослужащего. Вероятное убийство пленного военного он назвал "очередным актом нарушения международного гуманитарного права российской стороной". "Также замечу, что такие видео враг использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Однако это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неизбежной ответственности!" - добавил омбудсмен.

Видео, изображающее, как утверждается, насаженную на шест отрезанную голову украинского военного, сначала появилось в Telegram-канале "Тройка". На записи, длящейся 11 секунд, одетый в военную форму человек, лицо которого закрыто, а голос изменен, говорит в камеру: "Сегодня у некоторых из вас снесло голову от нашего наката. Так будет каждую нашу встречу". За его спиной виден высокий шест, на который насажен предмет, напоминающий голову. При этом онлайн-издание "Медуза" обращает внимание на то, что "цвета в видео сильно откорректированы, разглядеть детали в этом качестве невозможно", а "личность военного в видео не подтверждена".

Вскоре ролик был удален из канала "Тройка", но его разместил у себя Telegram-канал неонацистской группировки ДШРГ "Русич", указав, что авторы видео - военнослужащие 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.