Украина пригрозила Ирану последствиями за передачу ракет РФ

Украина призвала Иран ни при каких обстоятельствах не поставлять России баллистические ракеты, которые могут быть использованы в развязанной ею войне. Так МИД Украины в опубликованном на сайте ведомства заявлении в субботу, 7 сентября, отреагировал на появившиеся ранее в СМИ сообщения о поставках иранских ракет РФ.

Если подобные сообщения подтвердятся, это будет иметь серьезные последствия для двухсторонних отношений Киева и Тегерана, заявили в украинском МИДе. Согласно международному праву, РФ является государством-агрессором, и возможное военное сотрудничество Москвы с Тегераном угрожает безопасности не только Украины, но и всей Европы, а также Ближнего Востока, цитирует ведомство dpa.

МИД Украины также обратился к международному сообществу с призывом усилить давление на Тегеран и Москву для защиты мира и безопасности.

Иран отрицает сообщения о поставках баллистических ракет РФ

Опасения украинских дипломатов вызвала статья в американской газете The Wall Street Journal от 6 сентября, а также аналогичные публикации в ряде других западных изданий. С начала сентября СМИ со ссылкой на разные собственные источники сообщают о том, что Иран уже передал РФ как минимум одну партию баллистических ракет малой дальности Fath-360, также известных под названием BM-120.

Эти ракеты аналогичны американским снарядам семейства GMLRS, которые используются в РСЗО HIMARS. Fath-360 - одна из новейших военных разработок Ирана, они были представлены общественности в апреле 2022 года. Ракеты могут поражать цели на расстоянии до 120 км и оснащены спутниковым наведением, следует из открытых источников. По данным СМИ, Fath-360 используют в своей работе российскую спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС.

В августе Reuters писало о возможной скорой передаче иранских ракет РФ - по данным новостного агентства, поставки могут производиться в рамках заключенных в конце 2023 года соглашений между Москвой и Тегераном, а в Иран ранее уже прибывали российские военные для обучения пользования этим вооружением.

Представительство Ирана при ООН в ответ на публикации СМИ заявило, что страна не предоставляет военную помощь РФ. "Иран считает предоставление военной помощи сторонам, участвующим в конфликте, который приводит к увеличению числа человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отходу от переговоров о прекращении огня, бесчеловечным. Поэтому Иран не только сам воздерживается от подобных действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, участвующим в конфликте", - говорится в заявлении дипломатов.

СМИ уже приводили данные о поставках иранских ракет в РФ

О том, что Россия пыталась договориться с Ираном о поставках баллистических ракет для возможного использования их в ходе войны против Украины, СМИ сообщают еще с осени 2022 года. По данным Reuters, в начале 2024 года в РФ была произведена поставка как минимум четырех партий ракет Fateh-110 и их разновидности Zolfaghar.

Иран отрицал и эти сообщения - равно как в прошлом данные о поставках РФ "дронов-камикадзе" Shahed, которые армия РФ систематически использует для атак по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. В конце 2022 года Тегеран все же признал факт поставок БПЛА в РФ, но заявил, что это была ограниченная партия, переданная Москве еще до начала вторжения в Украину. Тем не менее, СМИ писали, что Иран не только предоставлял РФ дроны, но и как минимум до осени 2022 года отправлял своих инструкторов в аннексированный Крым, с военных объектов в котором запускались Shahed.