Удары дронов по Москве и другие события 516-го дня войны

На 516-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в понедельник, 24 июля, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.

Украинские СМИ: Атака дронов на Москву была спецоперацией ГУР

В ночь на понедельник Москва была атакована беспилотниками. Сообщается как минимум о двух летательных аппаратах - остатки одного из БПЛА обнаружены в районе дома номер 17 по Комсомольскому проспекту. Другой дрон, по данным СМИ, попал в здание бизнес-центра на улице Лихачева вблизи станции МЦК ЗИЛ. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, "серьезных разрушений" и пострадавших в результате атаки нет. Telegram-каналы Shot и 112 сообщают, что в обоих случаях БПЛА попали в здания и произошли взрывы.

Согласно заявлению Минобороны РФ, "средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение". Произошедшее Минобороны назвало "попыткой террористической атаки". Беспилотник, врезавшийся в здание на Комсомольском проспекте в Москве, потерпел крушение рядом с военным университетом, в котором, предположительно, расположен "штаб кибератак ГРУ", обратил внимание расследователь группы Bellingcat Христо Грозев.

По данным РИА "Новости", под Москвой в течение дня упали еще два дрона. Беспилотники вертолетного типа без взрывного устройства упали в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища и возле частного дома в поселке Первомайское в Новой Москве, в обоих случаях никто не пострадал, передает агентство со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ночная атака беспилотников на Москву являлась спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах. Кроме того, атаку дронов на российскую столицу назвал спецоперацией ГУР источник издания "Украинская правда" в секторе безопасности и обороны Украины. "Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует", - заявил он.

Беспилотники поразили склад боеприпасов в Крыму

Украинские Telegram-каналы сообщили и о новых взрывах в аннексированном Крыму. По данным издания "Инсайдер UA", взрывы произошли в районе Красногвардейского. Канал "+ Груз 200 +" пишет, что взрывы "раздаются на военном аэродроме в селе Веселое и длятся уже 20 минут". Между тем, "глава" аннексированного Россией полуострова Сергей Аксенов сообщил о попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Население близлежащих сел было эвакуировано. По утверждению Аксенова, в небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 украинских беспилотников. Движение по Крымскому мосту было временно приостановлено.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о повышенной готовности российских региональных силовых структур на фоне боевых действий против Украины. Дополнительных поручений российского президента в связи с новыми атаками на Москву и аннексированный Россией Крым не требуется, указал он. "Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку. Все принимают меры", - отметил далее Песков. Он также сообщил о сохраняющейся опасности атак на Крымский мост и необходимости постоянного уровня повышенной готовности. "Конечно же, обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы", - добавил пресс-секретарь Кремля.

Россия нанесла удары по черноморским портам

В ночь на понедельник порты Рени и Измаил, которые находятся недалеко от границы с Румынией, подверглись воздушной атаке российских ВКС. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в Измаиле. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк заявила в эфире всеукраинского телемарафона: "Есть попадание в один из портов, там поврежден ангар, в котором хранилось зерно, повреждено еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесено повреждение определенным портовым мощностям, кранам, тому, что обеспечивает работу порта". По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о порте Рени, расположенном на левом берегу Дуная. По данным румынского информационного агентства Mediafax, румынские моряки, находившиеся в Рени, видели и слышали взрывы. Шесть румынских судов смогли выйти из порта и пересечь Дунай.

В результате российского обстрела Купянского района Харьковской области ранены четыре мирных жителя, сообщила Харьковская областная военная администрация в Telegram. В селе Песчаное ранен 12-летний мальчик, а также две женщины, а в поселке городского типа Двуречная получил ранения 60-летний мужчина, он госпитализирован с осколочными ранениями грудной клетки и ноги, сообщается далее.

Зеленский критикует блокирование странами ЕС экспорта украинской сельхозпродукции

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неприемлемым блокирование странами ЕС экспорта украинской сельхозпродукции по суше после 15 сентября, когда истечет срок действия соответствующих ограничений. По словам Зеленского, этот вопрос он обсудил на совещании по вопросам экспорта сельскохозяйственной продукции. "Мы верим в соглашение с Еврокомиссией, но готовимся к любому сценарию", - написал президент, добавив, что Киев поддерживает связь со "всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое устроит всех".

Немцы пожертвовали в пользу Украины более 1 млрд евро

По данным Центрального института социальных проблем Германии (DZI), в 2022 году жители Германии пожертвовали на помощь Украине более миллиарда евро. Это самая большая сумма, когда-либо собранная за год на экстренную помощь одной стране, отмечает институт.

Глава Минобороны Украины объяснил, почему темпы контрнаступления ниже ожидаемых

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ несколько отстает от графика, однако идет по плану, и потому он не волнуется. По словам Резникова, он считает ошибочным мнение, что "каждое контрнаступление должно быть быстрым". В интервью медиакомпании СNN украинский министр перечислил ряд причин, почему темпы контрнаступления могут быть ниже ожидавшихся. В частности, он назвал длинную линию фронта, проблемы с ПВО, в также то, что главной ценностью для Украины является жизнь солдат".

Россия и Германия наращивают производство боеприпасов

Вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что месячные поставки боеприпасов сейчас превышают весь прошлогодний объем. "Практически все предприятия, за редким исключением, выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики. Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются, либо компенсируются аналогичными изделиями", - сказал Мантуров. По его словам, с начала 2023 года по многим видам вооружения, военной и специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год, передает агентство "Интерфакс".

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) сообщил о планах выделить более 20 миллиардов евро на закупку новых артиллерийских боеприпасов до 2031 года. "Самые современные системы вооружений бесполезны без боеприпасов, даже если они готовы к применению", - заявил он в интервью еженедельнику Der Spiegel. Поэтому их закупка является "высшим приоритетом", добавил он.

Украина предоставит США отчет о применении кассетных боеприпасов

На текущей неделе Киев передаст Соединенным Штатам отчет об использовании кассетных боеприпасов, предоставленных этой страной ВСУ, заявил в интервью CNN министр обороны Украины Алексей Резников. "Мы будем отчитываться о результатах использования (кассетных боеприпасов. - Ред.), поэтому я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый доклад, и я поделюсь им с моими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они будут более эффективными, чем обычные боеприпасы", - отметил он. По словам Резникова, предоставление таких отчетов было частью соглашения о передаче Вашингтоном кассетных боеприпасов.

В случае предоставления Украине американских дальнобойных ракетных систем ATACMS ВСУ могли бы уничтожать российские береговые ракетные комплексы и корабли в крымских портах, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона. "Любая точка в Крыму уже достижима для наших Сил обороны, нам нужны средства, инструменты, для того, чтобы уничтожать тот самый береговой ракетный комплекс "Бастион", корабли Черноморского флота России, то, что постоянно нас атакует", - указал он. По словам Игната, с помощью ATACMS Украина могла бы уничтожать российские береговые ракетные комплексы, поскольку у нее есть данные о их расположении.

В Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО

Кремль назвал "абсолютной неправдой" заявления о том, что российская армия при атаке на Одессу попала ракетой в Спасо-Преображенский собор. "Мы неоднократно заявляли и можем это повторить, наши Вооруженные силы никогда не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры или, тем более, храмам, церквям и другим подобным объектам", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, храм был разрушен "антиракетами". Накануне Минобороны РФ также утверждало, что в храм попали ракеты украинских ПВО.

В Одессу в ближайшее время прибудет миссия ЮНЕСКО, которая проведет предварительную оценку ущерба объектам культурного наследия, сообщили в министерстве культуры Украины. "Организация подчеркнула, что умышленное нанесение ударов по культурным объектам, их уничтожение и повреждение можно приравнять к военному преступлению. Однако у России до сих пор есть членство в ЮНЕСКО", - указали в ведомстве.

Ранее Минкультуры Украины сообщало, что в результате российских обстрелов Одессы были повреждены 29 памятников культурного наследия национального и местного значения, в том числе Спасо-Преображенский собор.

В Киеве задержан бывший военком Одесской области

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало в Киеве бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. 22 июля ему объявили подозрение в незаконном обогащении на 188 миллионов гривен (в пересчете более 4,5 миллиона евро) и умышленном уклонении от несения службы, сообщило ведомство. У Борисова нашли недвижимость в Испании стоимостью более четырех миллионов евро. Его активные поиски продолжались два дня.

Путин подписал закон о повышении предельного возраста для военнообязанных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст пребывания в запасе на пять лет, а также предельный возраст для военнообязанных. Новая норма увеличивает предельный возраст для военнообязанных первого разряда с 35 до 40 лет, второго разряда - с 45 до 50 лет, третьего разряда - с 50 до 55 лет, а возраст пребывания в мобилизационном резерве старших офицеров - до 65 лет, младших офицеров - до 60 лет.

В Европарламенте призвали предоставлять убежище российским уклонистам

Несколько депутатов Европарламента, в том числе парламентарий из Германии Удо Бульман (Udo Bullmann) призвали руководство ЕС усилить защиту россиян, отказавшихся участвовать в войне против Украины. Об этом сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Обязанностью Европейского Союза и входящих в него стран является защита российских уклонистов и предоставление им убежища", - цитирует издание документ, который подписали депутаты разных фракций. Они указали, что в 13 незаконных лагерях на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины содержатся более 600 россиян, которые отказались участвовать в военных действиях против соседней страны.

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