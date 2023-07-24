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Немцы пожертвовали в пользу Украины более 1 млрд евро

Вера Фридрих
23 мин. назад

Более 1 миллиарда евро, собранных в помощь Украине - для Германии рекордная сумма. Столько жители страны не жертвовали еще никогда.

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Женщина держит в руках флаг Украины с лозунгом "Stand with Ukraine"
Слова "Stand with Ukraine" стали лозунгом глобальной поддержки УкраиныФото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

1,012 млрд евро перечислили немцы в 2022 году на помощь пострадавшим от войны украинцам, такие данные опубликовал в понедельник, 24 июля, Центральный немецкий институт социальных вопросов (DZI). "Это и номинально, и с поправкой на инфляцию самая крупная сумма, когда-либо пожертвованная и статистически зафиксированная в Германии в качестве реакции на одну чрезвычайную ситуацию", - пояснили в институте со ссылкой на собственное исследование, в котором приняли участие 74 организации. 

Данная сумма не учитывает организационную и прочую помощь частных лиц на общественных началах, а также вещевые пожертвования и другую гуманитарную помощь. По данным DZI, всего в прошлом году немцы пожертвовали на различные цели 12,9 млрд евро, что на 0,3 процента больше, чем в 2021 году.

Предыдущий благотворительный рекорд был зафиксирован в Германии почти 20 лет назад: сумма пожертвований на помощь жертвам цунами в 2004 году в Юго-Восточной Азии составила 670 млн евро.

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