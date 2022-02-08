У канцлера ФРГ впервые появился свой Twitter

Олаф Шольц (Olaf Scholz) первым из немецких канцлеров завел микроблог Twitter. В воскресенье, 13 февраля, в открывшемся официальном аккаунте главы федерального правительства появился первый твит, в котором Шольц поздравляет с переизбранием на пост президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). "Привет, Twitter!" - этими словами заканчивается первое сообщение канцлера.

Несколько часов спустя он поблагодарил всех, кто откликнулся и подписался на его микроблог. "Я стал федеральным канцлером с намерением объяснять свою политику - отныне это будет происходить и на этом канале", - гласит второй твит канцлера.

К концу воскресного дня число подписчиков официального аккаунта главы германского кабинета министров достигло 54 705 человек. При этом у Шольца есть и личный аккаунт, у которого 383 726 подписчиков на момент написания этой новости.

Предшественница Шольца Ангела Меркель (Angela Merkel) часто передавала те или иные послания через Twitter-аккаунт официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), однако сама так и не завела себе официальный микроблог за все годы правления страной.

Смотрите также:

Лица Германии-2022: топ-10 Олаф Шольц: на смену Меркель После перерыва в 16 лет социал-демократ снова занял пост канцлера ФРГ. Олаф Шольц, до недавнего времени работавший министром финансов в кабинете Ангелы Меркель, стал четвертым с 1949 года канцлером от СДПГ. Бывший мэр Гамбурга и юрист по образованию обещает преемственность в политике, а руки складывает порой точно так же, как и его предшественница.

Лица Германии-2022: топ-10 Анналена и Роберт: команда "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Роберт Хабек (Robert Habeck) - новички в правительстве ФРГ. Кандидат от "зеленых" на пост канцлера стала новым главой МИД - на ней лежит особая ответственность в связи с предстоящим председательством ФРГ в G7. Хабек, который с 2012 по 2018 год был министром окружающей среды, стал вице-канцлером и возглавил министерство экологии.

Лица Германии-2022: топ-10 Франциска Гиффай собирается наводить порядок в Берлине Франциска Гиффай (Franziska Giffey) - уже не новое лицо среди политиков федерального уровня. В прошлом министр по делам семьи и бургомистр берлинского района Нойкёльн, она, представляя СДПГ, осенью 2021-го выиграла выборы в земельный парламент Берлина. 43-летняя уроженка ГДР заняла пост правящего бургомистра столицы Германии.

Лица Германии-2022: топ-10 Угур и Озлем: основатели BioNTech Они сделали мир лучше: Угур Шахин и Озлем Тюречи, выходцы из семей турецких мигрантов в Германии, познакомились в 2000 году в клинике Саарского университета, а после создали компанию BioNTech. Опираясь на десятилетние наработки в области индивидуализированной иммунотерапии от рака, они разработали вакцину против коронавируса. Их следующая цель: вакцина против онкологических заболеваний.

Лица Германии-2022: топ-10 Джем Оздемир: неожиданная должность - министр сельского хозяйства Впервые в федеральном правительстве появился министр с миграционным бэкграундом: Джем Оздемир. Сын турецкого гастарбайтера, он родился уже в ФРГ и считает себя коренным жителем Германии. В течение десяти лет социальный педагог Оздемир был сопредседателем партии "зеленых". Но в кабинете министров он будет заниматься не интеграцией, как можно было бы предположить, а сельским хозяйством.

Лица Германии-2022: топ-10 Александр Зверев: звезда тенниса из Гамбурга В свой первый финал турнира Большого шлема Александр Зверев вышел в 2020 году на Открытом чемпионате США. В 2021 году он завоевал золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио. Звезда тенниса родился в Гамбурге в 1997 году, происходит из русской спортивной семьи: отец Александр играл в Кубке Дэвиса, мать Ирина занимала 380-е место в мире.

Лица Германии-2022: топ-10 Зое Виз: соул-дива Германии Ее балладу Control просмотрели на YouTube почти 55 миллионов раз. Слава пришла к 19-летней певице Зое Виз из Гамбурга в 2021 году. Она стала первой немецкой певицей, выступившей на церемонии American Music Awards, и первым немецким лицом американской рекламной кампании Apple Music. Весной 2022 года с выступлений в Англии она начнет свое первое крупное турне.

Лица Германии-2022: топ-10 Луиза Нойбауэр: по примеру Греты Тунберг Ее считают немецкой Гретой Тунберг. Луиза Нойбауэр родилась в Гамбурге в 1996 году. С 2019 года она является одним из лидеров движения Fridays for Future в Германии. С 2016 года активистка выступает за глобальную справедливость и защиту климата. В 2020 году она подала жалобу в Конституционный суд на климатическую политику Германии и добилась успеха.

Лица Германии-2022: топ-10 Маттиас Маурер: человек высоко летающий Астронавт Маттиас Маурер - двенадцатый немец, совершивший полет в космос. Родившийся в 1970 году астронавт ЕКА - материаловед по образованию. 11 ноября 2021 года он отправился на МКС. Его первый космический полет должен продлиться шесть месяцев.

Лица Германии-2022: топ-10 Ханси Флик: тренер ЧМ В 2014 году он участвовал в победе на ЧМ в Бразилии, будучи помощником тренера бундестим Йоахима Лёва. В августе 2021 года Ханс-Дитер "Ханси" Флик сам стал наставником сборной и надеется вернуть Германии титул чемпиона на первенстве в Катаре. Ранее Флик был главным тренером "Баварии" и стал первым наставником команды, выигравшим 22 из своих первых 25 соревновательных матчей. Автор: Астрид Пранге, Евгений Жуков

