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Тысячи людей в Брюсселе вышли на акцию в защиту климата

Александра Иванова
4 декабря 2023 г.

90 организаций объединились в коалицию и призвали принять конкретные меры, чтобы получить "здоровую и приятную для жизни планету".

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Демонстрация в Брюсселе против изменения климата, 3 декабря 2023 года
Демонстрация в Брюсселе против изменения климата Фото: Nicolas Maeterlinck/Belga/AFP/Getty Images

Около 20 000 человек, по данным полиции, вышли в воскресенье, 3 декабря, на улицы в Брюсселе с требованием немедленно принять действенные меры по защите климата. На плакатах, которые держали в руках участники акции, были такие лозунги, как "Нет изменению климата, да - изменению системы" и "Мы хотим иметь здоровую и приятную для жизни планету", передает агентство AFP.

Инициатором акции выступила так называемая "Коалиция по климату", в которую объединились 90 организаций. По их данным, на демонстрацию пришли 25 000 человек.

Требование международных переговоров по климату

"Нам действительно нужны международные переговоры, чтобы продвинуться вперед", - заявил глава "Коалиции по климату" Николас ван Нуффел, комментируя идущую в эти дни в Дубае Конференцию ООН по вопросам изменения климата (COP28). Он и его единомышленники выступают "с очень конкретными требованиями" по улучшению ситуации,  подчеркнул активист: ускорить темпы работ по теплоизоляции домов, прокладывать больше велосипедных дорожек и увеличить инвестиции в общественный транспорт.

Призыв отказаться от ископаемого топлива на COP28

1 декабря на конференции ООН по климату генсек организации Антониу Гутерриш призвал мир полностью отказаться от ископаемых источников энергии. "Мы не сможем спасти горящую планету, используя пожарный шланг из ископаемых источников энергии", - заявил он.

Между тем Саудовская Аравия, Россия и Ирак на форуме открыто выразили свое несогласие с тем, чтобы мировое сообщество приняло решение о полном отказе от использования угля, нефти и газа.

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