Турция для стран Центральной Азии - альтернатива РФ и КНР?

"Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех", - под таким лозунгом прошел 11-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ) 6 ноября 2024 года в Бишкеке. По итогам мероприятия председательство в организации перешло от Казахстана Кыргызстану, а Бишкеку присвоили статус цифровой столицы ОТГ в 2025 году. В числе подписанных документов - решения о принятии Устава тюркского мира, нового флага ОТГ, а также меморандум о создании Совета тюркских центральных банков, и ряд других. Может ли идея тюркского мира объединить страны региона и какую роль в этом играет Турция?

Важное направление внешней политики после России и Китая

Эксперт по Центральной Азии, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров отмечает, что для стран Центральной Азии во внешней политике главное понятие - "диверсификация связей, учитывая сложную географию стран региона и соседство с довольно влиятельными странами". Он поясняет, что стремление иметь как можно больше связей, обусловлено тем, чтобы не было зависимости только от России или Китая. К тому же интерес Турции, который возвратился к региону в последние пять лет, для Центральной Азии в рамках ОТГ - важное направление внешней политики, которое "она не собирается упустить и использует максимально возможно".

Темур Умаров Фото: Privat

По мнению Умарова, для Астаны, Бишкека и Ташкента, во-первых, Турция важна как пример страны, балансирующей во внешней политике, ведь, несмотря на довольно тесные отношения со странами, которые сложно назвать демократическими или принадлежащими демократическому миру, она все равно имеет хорошие отношения с Западом и "становится мостиком между двумя все более конфликтующими мирами". Во-вторых, это хороший пример того, как религиозная страна может проводить светскую внутреннюю политику, оставаясь неисламским государством.

Собеседник DW замечает, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств был переименован в Организацию тюркских государств, чтобы отойти от представления о Турции как лидере тюркского мира. Но "ни для кого нет никакого секрета в том, что ОТГ - это организация, в которой главную роль играет Анкара", считает эксперт. Также он подчеркивает, что смена названия на ОТГ направлена то, чтобы "отвязаться от имиджа" организации, в основе которой лежали культурно-лингвистические взаимосвязи. Умаров полагает, что это позволит расширить портфель организации и будет "больше сотрудничества в рамках ОТГ между странами-участницами в разных сферах, даже в сфере безопасности".

Формирование геополитического тюркского центра

Независимый политолог из Кыргызстана, эксперт по вопросам безопасности в Центральной Азии Марс Сариев подтверждает, что Турция является "ядром и модератором всех процессов на тюркском пространстве". По его словам, визит Эрдогана и саммит показали, что идет "формирование мощного геополитического тюркского центра и что на вызовы внешних угроз тюркский мир будет отвечать единым сообществом".

Марс Сариев Фото: Privat

На вопрос, увеличивает ли Турция свое влияние в центральноазиатском регионе, эксперт отвечает: "Дело в том, что Турция долгое время ждала на пороге Европы и её не пустили в Европейский Союз, поэтому она должна сформировать Тюркский союз…" - для того, чтобы "обрести высокий статус субъекта международной политики". Сариев считает, что в целом это интересный и перспективный процесс. Он указывает на то, что объединенный тюркский мир в регионе балансирует отношения с соседями с севера и юга: с одной стороны, он позволит избежать экспансии со стороны России, с другой - стабилизировать отношения с Китаем, который "в экономическом плане уже проник в Центральную Азию и увеличивает свое присутствие".

Что же касается Кыргызстана, политолог уверен, что позиционирование в общем тюркском мире увеличивает статусность республики и ее субъектность в отношениях с Россией, Китаем и другими странами региона. Участие же КР в таких организациях, как ШОС, ОДКБ, ОТГ "направлено на то, чтобы не превратить Кыргызстан в площадку для противоборства великих держав, которое сейчас наблюдается на Южном Кавказе".

ОТГ увеличит экономическую мощь стран Центральной Азии?

Досым Сатпаев, кандидат политических наук, директор неправительственной консалтинговой организации "Группа оценки рисков" в Казахстане придерживается мнения, что в рамках ОТГ Эрдоган "не хочет представлять Турцию как главного игрока". "Это очень важный момент, потому что ни одна из стран Центральной Азии не хочет, чтобы там был некий новый старший брат", - говорит он. По его словам, в Организации тюркских государств взаимодействие строится на равноправных отношениях в отличие от ШОС, где доминирует Китай, или ОДКБ и ЕАЭС - "там первую скрипку пытается играть Россия".

Досым Сатпаев Фото: Privat

Собеседник напоминает, что турецкий бизнес уже давно активно работает со странами Центральной Азии в разных сегментах - особенно в строительном и в сфере гостиничного бизнеса. Он отмечает, что после начала войны в Украине наблюдается активизация в сфере экономики и в рамках Организации тюркских государств. По его мнению, объединение стран Центральной Азии в ОТГ увеличивает как экономическую мощь каждой из них, так и рынок в плане потребительского интереса. Также эксперт уточняет, что тесное экономическое взаимодействие тюркоязычных стран идет в транспортно-логистической сфере: к примеру, Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Азербайджан и Турцию. И именно этот маршрут стал приоритетом для Казахстана, через который перевозятся 80% транзита товаров из Китая в Европу.

Эксперт считает, что ОТГ - это хороший контрбаланс, в частности по отношению к России и Китаю. И добавляет: "Нам нужна некая альтернатива. И это именно Организация тюркских государств, потому что здесь будет больше доминировать элемент прагматизма, в том числе экономического прагматизма, чем геополитические амбиции".