Трамп-2 не станет Санта-Клаусом для Путина

Для российской власти новая американская администрация будет означать период непредсказуемости. Трамп не станет специально вредить Путину, но и беречь его престиж тоже не будет, пишет Константин Эггерт.

Дональд Трамп Фото: Rick Scuteri/AP Photo/picture alliance

Если верить нашумевшему видео, Санта-Клаус (с ракетами НАТО в мешке вместо подарков) уничтожен "Орешником" и обитатели Кремля теперь могут уверенно смотреть в будущее. Или все же не могут? Ведь это только в больных фантазиях наемных видеографов коллективный Запад можно ликвидировать одной ракетой. В реальности 2025 годпринесет российскому режиму большой вызов: через три недели десятки кабинетов в Вашингтоне начнут занимать новые люди, назначенные Дональдом Трампом. Он возвращается в Белый дом, вооруженный опытом своего первого срока, и окруженнный (пока) довольно сплоченной командой единомышленников. Для Владимира Путина это может означать как постепенный выход из затяжной войны и изоляции, так и начало четырехлетия новых проблем.

Путин опять "вице-чемпион"

В 2016-17 годах оппоненты Трампа предсказывали, что он станет "ручным пуделем" Путина. Они намекали на гигантский компромат на президента США, якобы имеющийся в распоряжении Кремля. Однако прошлое президентство экс-девелопера из Нью-Йорка оказалось для Кремля очень проблемным. Ведь до Трампа чемпионом мира по непредсказуемости среди политиков был Путин - вспомним молниеносную войну против Грузии и блиц-аннексию Крыма и растерянность Запада. При Трампе стало ясно - российская диктатура уязвима.

Именно администрация Трампа начала массовые поставки оружия Украине. Она же серьезно поддержала курдов Сирии и нанесла удар по наемникам из ЧВК "Вагнера", отправленным на помощь режиму Башара Асада. В ответ на попытку отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, Белый дом провел массовую высылку из США российских разведчиков под дипломатической крышей. Требование Трампа к европейским союзникам по НАТО тратить минимум два процента ВВП на оборону инициировало массированное перевооружение и модернизацию армий ряда стран альянса, прежде всего, (но не только), в Центральной Европе.

Сегодня Трамп заявляет, что европейцы должны увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП. Выскажу предположение - Европа не станет возражать против этого, чтобы сохранить единство НАТО и американский ядерный зонтик над собой. Плюс полномасштабная российская агрессия против Украины сделала идею перевооружения и модернизации европейских армий более приемлемой для электората. В ближайшие годы Европа будет становиться сильнее в военном отношении. Это не очень хорошая новость для потрепанных затянувшейся войной армии и военной промышленности России.

Переговорная лотерея Трампа

Ключевой вопрос - какой будет политика новой американской администрации в отношении Украины - тоже остается открытым. Пока не начались переговоры с участием представителей Белого дома, никаким утечкам из команды Трампа верить до конца нельзя. Они вполне могут быть ложными сигналами для создания такой обстановки, когда и Путин, и Зеленский всецело зависят от решений Трампа. При этом Владимир Зеленский, в отличие от российского диктатора, уже встречался с избранным президентом Соединенных Штатов, и, в сущности, уже согласился на переговоры с Москвой. Путин пока молчит.

В интервью DW до выборов президента США бывший специальный представитель Трампа по Украине Курт Волкер предположил: Трамп будет готов давить и на Москву, и на Киев, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. Что будет дальше сегодня не предскажет никто. Может быть, США откажут украинцам в поставках оружия, может быть, наоборот, откроют неограниченный кредит на закупки. По слухам, сегодня Трамп против приглашения Украины в НАТО. Завтра? Кто знает. Сегодня он собирается назначить на ключевые посты госсекретаря, советника по нацбезопасности и спецпредставителя по Украине Марко Рубио, Майка Уолца и Кита Келлога. Все они прагматики и будут выполнять указания президента. Но ни одного из них нельзя назвать "другом Кремля". Утвердит ли их кандидатуры Конгресс? Не разочаруется ли в них Трамп уже через пару месяцев и не сменит ли на других? Опять же, не скажет никто.

Наконец, даже если Путин и Зеленский о чем-то договорятся, какой будет санкционная политика США и ЕС? Это вопрос будущего российской экономики, а значит, и будущего путинской диктатуры.

Что можно предсказать довольно уверенно, так это то, что при Трампе политика Вашингтона в отношении Ирана и Китая - двух главных союзников России - не станет мягче. Это плохая новость для Кремля. Более того, американское давление на Тегеран при республиканцах будет нарастать. Возможно, вплоть до попытки смены режима.

Путин, похоже, считает, что статус лидера ядерной державы заранее обеспечивает ему неоспоримое преимущество. Но это не так. Крах режима Асада продемонстрировал миру некомпетентность российских спецслужб, "прозевавших" начало наступления повстанцев-суннитов. Трехлетняя война против Украины показала отсталость российской экономики, аморфность российского общества, неповоротливость и некомпетентность коррумпированной российской бюрократии, беспомощность российской дипломатии. Если Путин решится на диалог с Украиной, то придет к столу переговоров заметно более слабым, чем раньше. Трамп не станет его топить. Но и приседать перед ним тоже не будет.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: @KonstantinEggert , в микроблоге X: @kvoneggert .

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